Familia de Tekashi 6ix9ine vive momentos de tensión en Florida: todo quedó grabado en las cámaras de seguridad

La residencia del rapero estadounidense, Daniel Hernández, mejor conocido artísticamente como Tekashi 6ix9ine, en el condado de Palm Beach, en Florida, fue el escenario de una violenta invasión.

El incidente, catalogado como un asalto a mano armada, tuvo lugar mientras la madre del artista, Natividad Pérez-Hernández, de unos 60 años de edad, se encontraba sola en la propiedad.

Según los informes policiales compartido por medios internacionales, el asalto fue ejecutado por cuatro sujetos encapuchados y fuertemente armados, se pudo conocer que los atacantes lograron ingresar a la casa y se dirigieron inmediatamente a la madre del rapero y fue retenida y amenazada por uno de los asaltantes.

En videos difundidos den redes sociales, se puede ver el momento en el que la mamá de Tekashi 6ix9ine era vigilada por uno de los hombres, mientras los otros tres se encargaban de saquear la residencia en busca de objetos de valor, específicamente dinero en efectivo y las llaves de los vehículos de lujo de la familia.

Cabe destacar, que el rapero no se encontraba en la casa al momento del violento ingreso, debido a que estaba en Miami participando en una transmisión en vivo (livestream) con el creador de contenido Jack Doherty, un detalle que se cree pudo haber sido aprovechado por los criminales.

Los asaltantes lograron escapar del lugar en un vehículo, llevándose consigo un botín aún no especificado, momentos antes de que la policía llegara a la propiedad. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves, aunque la madre del rapero fue retenida contra su voluntad y sufrió el trauma del violento encuentro.

Por su parte, Tekashi 6ix9ine recurrió a sus redes sociales para manifestar su indignación y furia ante el suceso. Calificó a los invasores de "cobardes" por aprovecharse de su ausencia y atacar a una mujer de la tercera edad que se encontraba indefensa y sola.

