La actriz Elaiza Gil presentará su show de stand up comedy "¡Soltera sí, sola Jamás!" el viernes 21 de noviembre 

Por Danyelis Pereira
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 09:00 pm
Elaiza Gil presenta "¡Soltera sí, sola Jamás!" en el Centro Cultural Chacao

La función única se realizará en el Centro Cultural Chacao ubicado en Av. Tamanaco, frente al C.C. Lido. Las entradas tienen precios de 5$, 10$ y 15$ o su equivalente en moneda nacional. Están disponibles en la taquilla del teatro, en taquillas de Cinex, a través de la plataforma Cashea y en el sitio web www.liveritickets.com.

Contenido y producción del espectáculo

Elaiza Gil funge como productora, escritora, directora y actriz en este proyecto. El show presenta anécdotas, vivencias y reflexiones sobre la soltería, incluyendo elementos musicales e interacción con el público. La actriz señaló que el espectáculo ha sido presentado previamente en clubes y salas de teatro.

Declaraciones de la creadora

Gil mencionó que el show aborda temas actuales sobre la soltería y está dirigido a personas de diferentes edades. "Es un espectáculo que tiene público para todo. Hablamos de normalizar la soltería, un tema que está en boga mundialmente", expresó la actriz. Añadió que cada función presenta características diferentes debido a la interacción con el público.

 

