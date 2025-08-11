Otro viernes de locos arrasa en la taquilla global: supera a Los 4 fantásticos

Suscríbete a nuestros canales

Otro viernes de locos debutó con fuerza al recaudar $29 millones en EE.UU. y $44.5 millones a nivel global, desbancando a Los 4 fantásticos (tercer puesto) y solo superada por el thriller La hora de la desaparición ($70M globales). Según Box Office Mojo, la comedia familiar demostró su vigencia tras 22 años, relegando al cuarto lugar a Los chicos malos 2 y al quinto a Y dónde está el policía de Liam Neeson y Pamela Anderson.

Protagonizada por Jamie Lee Curtis (Tess) y Lindsay Lohan (Anna), la trama sigue a madre e hija en un nuevo intercambio de cuerpos mientras Anna enfrenta su rol como madre y futura madrastra. El elenco incluye a Julia Butters (Harper), Manny Jacinto (Eric) y cameos nostálgicos como Chad Michael Murray (Jake). La directora Nisha Ganatra expande el universo con giros hilarantes y emotivos, según reseñas de Entertainment Weekly.

¿Tan divertida como la original?

Curtis declaró en la D23: "Es más divertida, más emotiva, y solo existe gracias al cariño del público". La película ostenta un 80% en Rotten Tomatoes y 64/100 en Metacritic, con críticas que destacan su equilibrio entre humor físico y reflexión sobre la familia. The Hollywood Reporter, sin embargo, señaló un "caos más forzado" comparado con el original.

El éxito se reforzó con un soundtrack que incluye nuevas versiones de "Baby" por Lohan y canciones originales. Mientras Otro viernes... se estrena en Latinoamérica, Disney proyecta récords sostenidos, superando ya los $44.5M globales en su primer fin de semana

