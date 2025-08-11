¡Continúan los rumores! Nicki Nicole es vista con la camisa de Lamine Yamal durante un partido del Barça

Suscríbete a nuestros canales

Nicki Nicole, íntima amiga de Lamine Yamal, fue invitada de honor en el Trofeo Joan Gamper este domingo. Las cámaras captaron a la artista argentina en las tribunas del Johan Cruyff vistiendo la nueva camiseta azulgrana con el dorsal '10' del joven prodigio. Su presencia avivó los rumores de una posible relación sentimental que circulan desde hace semanas en medios como Mundo Deportivo y Sport.

La visita de Nicki se interpreta como un claro respaldo a Yamal, quien precisamente marcó un doblete en la victoria 5-0 del Barça ante el Como. Esta no es la primera aparición pública juntos: la cantante ya asistió a la fiesta de 18 años del futbolista en Garraf el pasado julio. Algunos medios especulan que en esa fiesta se pudo observar más que una amistad entre ambos.

Mientras los rumores crecen, Nicole promociona su lanzamiento más reciente "Confidential", un tema producido por SLMM Productions que reflexiona sobre "el valor de guardar momentos íntimos ante la presión de exhibir el amor públicamente", según declaró a Billboard. El track, mezclado en GTE Studios y masterizado por Chris Gehringer (Dua Lipa, Renee Rapp), marca un giro hacia el R&B soul con letras vulnerables, distanciándose de su sonido urbano habitual

Yamal, por su parte, brilla en pretemporada: anotó un doblete en el Gamper (5-0 vs. Como) y asume el dorsal histórico del Barça con 4 goles en 4 partidos. Nicole, definida por Festapp como "un nervio expuesto que fusiona trap, R&B y hip-hop con autenticidad", combina sus proyectos con su fundación de empoderamiento juvenil. La artista actuará en el Auditorio Pilar García Peña (Madrid) el 24 de agosto, cerrando el festival Veranos de la Villa.

