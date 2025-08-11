Miss Venezuela 2025: culmina la EPI, comienza la cuenta regresiva para revelar a las 25 candidatas finales

Suscríbete a nuestros canales

La Organización Miss Venezuela concluyó la Evaluación Presencial Integral (EPI), una etapa donde cada aspirante fue evaluada de manera individual en distintas pruebas, este formato permite valorar a cada participante de forma exclusiva, analizando su pasarela, expresión oral, carisma y autenticidad.

Durante esta fase, las aspirantes se sometieron a entrevistas personalizadas, pruebas de idiomas y presentaciones de talento frente a un panel de expertos que observó cada detalle de su desempeño. La evaluación se centró en aspectos claves para la proyección internacional y la representación del país, más allá de la belleza física.

Expectativa por el anuncio oficial

La organización mantiene en reserva los nombres de las candidatas que superaron esta exigente prueba individual. La lista definitiva de las 25 finalistas será revelada próximamente en el canal oficial de YouTube del Miss Venezuela, en un evento virtual que promete mostrar los momentos más destacados de esta etapa.

Preparación individualizada hacia la final

Tras la selección, las candidatas entrarán en un proceso intensivo de formación que combinará sesiones personalizadas de pasarela, oratoria, entrenamiento físico y desarrollo de proyectos sociales. Este entrenamiento está diseñado para potenciar las fortalezas individuales de cada participante y prepararlas para la competencia final.

Con la temporada más emocionante del año en marcha, Venezuela espera con ansias la gala final que coronará a la nueva Miss Venezuela 2025. Mientras tanto, la organización y las candidatas trabajan con la mirada puesta en el gran momento donde solo una será elegida para representar la belleza y el talento del país en el escenario mundial.

