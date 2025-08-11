¡Conmovedor! Padre e hija viajan 17 horas en autobús para llegar a las audiciones del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Paulina Boada, joven de Guasipati (estado Bolívar), emprendió un viaje épico de 17 horas en autobús junto a su padre para audicionar en los estudios de Venevisión en Caracas. Con 1.75 metros de estatura y estudiante de ingeniería, la aspirante llamó la atención al llegar a las instalaciones acompañada por su padre, quien esperó pacientemente fuera durante el proceso. Este sacrificio familiar se volvió viral cuando figuras del espectáculo presenciaron la escena conmovidas, destacando entre ellas la miss Valentina Martínez quien compartió mensajes de apoyo en redes.

La autenticidad de la escena resonó profundamente en un medio donde pocos aspirantes cuentan con respaldo familiar incondicional. Misses y productores que observaron a Paulina y su padre en las afueras de Venevisión destacaron en redes "que bonito ejemplo el padre de esta chica", subrayando el contraste con realidades donde "no todas las chicas tienen la dicha de que los padres las apoyen en este camino".

¿Quién es Paulina Boada?

Bajo el usuario @paulinaboada_, Paulina proyecta una imagen de disciplina dividida entre los números de la ingeniería y las pasarelas. Originaria de la remota Guasipati —pueblo minero al sur de Venezuela— su altura de 1.75m y porte natural llamaron la atención de cazatalentos durante eventos universitarios. Su perfil académico añade singularidad a su incursión en el modelaje, desafiando estereotipos que separan ciencia y belleza. El viaje a Caracas representa su primer salto profesional, respaldado por la filosofía familiar que ella resume: "Mi papá siempre dice que los sueños se cumplen con fe y llantas quemadas".

