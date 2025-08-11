¡Histórico! Bad Bunny se convierte en el latino más nominado en los MTV VMAs 2025

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny hace historia como el artista latino más nominado de los MTV VMAs 2025, compitiendo en cuatro categorías estratégicas que reflejan su impacto mundial: Artista del Año (contra Beyoncé, Taylor Swift y Kendrick Lamar), Mejor Álbum por "Debí Tirar Más Fotos", Mejor Video de Formato Largo por el cortometraje homónimo y Mejor Canción Latina con "Baile Inolvidable".Esta hazaña consolida su récord como primer latino en conquistar el premio al Artista del Año (2022) y posiciona su trabajo visual como un fenómeno cultural que trasciende idiomas, respaldado por su condición de artista latino más escuchado globalmente en 2025.

A pesar del éxito de Bad Bunny, la representación latina sigue siendo limitada: solo seis artistas compiten en Mejor Canción Latina, incluidos pesos pesados como Shakira ("Soltera"), Karol G ("Si Antes Te Hubiera Conocido") y J Balvin ("Río"). La banda The Marías —liderada por la puertorriqueña María Zardoya— aporta un respiro al competir por Mejor Nuevo Artista y Mejor Alternativo, evidenciando que la diversidad existe pero se concentra en categorías segmentadas.

Obstáculos más allá de los escenarios

La escena musical latina enfrenta desafíos que impactan su visibilidad, como señala Billboard: "las políticas migratorias de Donald Trump han provocado una notable caída en la asistencia a conciertos, especialmente de música mexicana, junto a cancelaciones de eventos y restricciones logísticas para artistas extranjeros".

Este contexto político agrava la brecha de representación, pues aunque Bad Bunny y The Marías son nominados, otros talentos emergentes quedan fuera de la cartelera por barreras administrativas o demográficas. La paradoja es evidente: mientras "Baile Inolvidable" acumula millones de streams, la comunidad que inspira su ritmo enfrenta exclusiones sistémicas que los VMAs no resuelven con nominaciones.

