El nuevo thriller de Liam Neeson que se disparó al top de lo más visto en Netflix

Suscríbete a nuestros canales

Netflix suma un nuevo éxito a su catálogo con Luz negra, un thriller cargado de tensión que tiene como protagonista a Liam Neeson en un papel que le queda a la perfección, tal como están acostumbrados sus fans a verlo, esta vez es un agente del FBI con habilidades letales y un pasado difícil de enterrar.

Desde su llegada a la plataforma en diciembre de 2024, la cinta se ha posicionado entre las más vistas, conquistando a los fanáticos del género.

Dirigida por Mark Williams y escrita junto a Nick May, la película estadounidense de 2022 combina ritmo frenético, intriga y giros inesperados. Con una duración de 1 hora y 48 minutos, es ideal para quienes buscan una historia que mantenga el suspenso de principio a fin.

Una trama de alto voltaje

En Luz negra, Neeson interpreta a Travis Block, un veterano agente del FBI que intenta alejarse de la violencia y dejar atrás misiones clandestinas que han marcado su vida. Sin embargo, su retiro anticipado se ve interrumpido cuando tropieza con una peligrosa conspiración dentro de la misma agencia para la que trabaja.

Mientras desentraña la red de mentiras y corrupción, Travis descubre secretos que podrían costar vidas en las más altas esferas del poder.

Acción al estilo Liam Neeson

Fiel a su reputación, el actor ofrece un personaje decidido, implacable y cargado de humanidad, que se enfrenta a sus propios demonios mientras combate enemigos externos. Las secuencias de persecución, los combates cuerpo a cuerpo y el trasfondo político convierten a Luz Negra en una de esas películas que no permiten distracciones.

La puedes encontrar en Netflix como una de las propuestas de acción más sólidas de la plataforma, ideal para maratonear en una noche de adrenalina pura.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube