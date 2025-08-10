¡Emocionante! Ismelys Velásquez es la segunda finalista en el Universal Woman 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desde el teatro Junín en Caracas hasta el escenario de Jaipur, Ismelys Velásquez (25 años) demuestra una vez más su dominio en competencias de belleza tras clasificar entre las cinco finalistas absolutas del Universal Woman 2025. La venezolana, estudiante de Estudios Internacionales y poseedora de títulos como Miss Mesoamérica 2021 y Reina Internacional del Café 2022, exhibió su experiencia en la gala transmitida en vivo por Globovisión y plataformas digitales.

Su elegancia durante las rondas en traje de noche y preguntas finales cautivó al jurado, consolidando un palmarés que incluye también el 4° lugar en Miss Supranacional 2022. La victoria fue para Puerto Rico, mientras República Dominicana y Camboya completaron el cuadro de honor en el evento dirigido por Alexander González Aguilar.

Su representación de Venezuela en India refleja años de entrenamiento en oratoria, pasarela y manejo escénico, habilidades que perfeccionó tras competir en Miss Venezuela 2020 donde alcanzó el Top 10 nacional. Medios especializados como Conan Daily y Pageant Circle destacaron su coherencia al responder sobre empoderamiento femenino, tema que ha impulsado mediante su plataforma "Belleza con Propósito". Esta consistencia posicionó a la guairaense como favorita desde las preliminares, superando a candidatas de 38 países incluida la anfitriona India.

¿Oportunidades globales tras nuevo hito venezolano?

La hazaña de Velásquez reactiva el debate sobre el potencial de las reinas de belleza venezolanas en mercados internacionales, especialmente tras su dominio histórico en certámenes como Miss Mundo y Miss Universo. Su perfil trilingüe (español, inglés, portugués) y conocimiento en relaciones internacionales amplían sus opciones profesionales más allá de los pageants. La incógnita radica en si priorizará la actuación, como indicaron rumores recientes, o continuará como embajadora de marcas de lujo, faceta que ya explora con pasarelas en Europa.

