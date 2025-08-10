Zendaya visita a Tom Holland en pleno rodaje de Spider-Man y deja al descubierto su anillo de compromiso millonario

Suscríbete a nuestros canales

Zendaya aterrizó en Londres para sorprender a Tom Holland durante las grabaciones de la nueva entrega de Spider-Man, pero terminó robándose todo el protagonismo y es que, la actriz fue captada en Richmond Park junto a su pareja y sus perros, luciendo un anillo que impactó por su belleza y su atractivo.

El diamante, de corte impecable y valorado en más de 200.000 dólares, brillaba en su mano izquierda, acaparando la atención de los curiosos y desatando una ola de comentarios en redes.

Un paseo casual que se convirtió en noticia

La estrella de Euphoria estaba usando un jersey de punto rosa, shorts negros y gafas oscuras. Mientras Holland, optó por camiseta azul y pantalón negro.

El anillo pasó desapercibido para la prensa británica, que desde enero, cuando Zendaya lo lució por primera vez en los Globos de Oro esperan con ansias el día de la unión oficial.

Amor de película y proyectos en paralelo

La pareja se conoció en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: Homecoming y, desde entonces, ha mantenido una relación discreta pero sólida. Mientras Holland continúa grabando escenas del superhéroe arácnido, Zendaya aprovecha sus visitas para apoyarlo.

Aunque la boda fue pospuesta por compromisos profesionales de ambos, esta pareja sigue demostrando que están más unidos que nunca y que los planes del matrimonio siguen en pie.

