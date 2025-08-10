Maluma detiene su concierto y regaña a una fan: aquí la razón

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Maluma generó gran revuelo en las redes sociales tras regañar públicamente a una fanática que asistió a uno de sus conciertos con su hijo de tan solo un año.

El incidente, que desató un intenso debate sobre la responsabilidad de los padres, ocurrió recientemente durante una de sus presentaciones, informó la cuenta de TikTok Gerudito.

¿Qué le dijo Maluma a la fanática?

Durante el show, Maluma detuvo su presentación al percatarse de que una mujer en las primeras filas sostenía a un bebé.

Visiblemente molesto, el artista se dirigió a ella desde el escenario, expresando su preocupación y preguntando qué edad tenía el niño.

Al enterarse de que se trataba de un pequeño de un año, el cantante rápidamente calificó la acción como un "acto de irresponsabilidad" desde su lugar de padre.

"Usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año, a un concierto donde el sonido está durísimo. Ese bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí", expresó Maluma.

El artista continuó su crítica, la aglomeración como factores de riesgo para un niño tan pequeño.

"Es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene como si fuera un juguete", continuó.

Maluma aclaró que los comentarios son realizados desde su posición de padre y bajo el máximo respeto. Asimismo, pidió a los presentes tener más consideración a la hora de tomar este tipo de decisiones.

"Yo a París nunca la hubiera traído de un año a un concierto", dijo. "Así que para la próxima sea un poco más consciente", finalizó el cantante.

Opiniones divididas ante la reacción de Maluma

El momento, captado en video por varios asistentes, se volvió viral en cuestión de horas.

La reacción de Maluma dividió las opiniones: mientras muchos aplaudieron su gesto, considerándolo una muestra de empatía y sensatez, otros criticaron su forma de regañar a la fanática, tachándolo de arrogante y despectivo.

Algunos comentarios en redes sociales abogan por la madre, señalando que quizás no tenía con quién dejar al niño. Otros, por el contrario, reafirman la opinión del artista colombiano, expresando que no es el lugar para llevar a un bebé.

Hasta el momento, ni la fanática ni el equipo de Maluma han dado declaraciones oficiales sobre lo sucedido.

