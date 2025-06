¿Maluma y Marc Anthony rompen la amistad? reportan pelea tras ensayo en Medellín

Suscríbete a nuestros canales

De acuerdo con el paparazzi Jordi Martin en El gordo y la flaca (Univision), Marc Anthony viajó en su jet privado a Medellín para actuar como invitado en el show de Maluma el día programado aterrizando a "las 6 de la tarde" y dirigiéndose inmediatamente al venue para ensayar pero al llegar encontró que "Maluma ya no estaba" lo que desató una llamada tensa donde Anthony cuestionó textualmente: "¿qué pasa? no hay nadie aquí. ¿Dónde estás?" recibiendo como respuesta: "me he tenido que ir, lo siento, te he estado esperando".

Ante la insistencia de Anthony de que "sin ensayar mañana no actúo" Maluma replicó "haz lo que quieras" provocando que el salsero "agarra el avión y se regresa a Miami" situación que según la fuente cercana citada por Martin derivó en que "en esos momentos la relación se rompe" marcando el fin de una amistad que incluía colaboraciones como "La fórmula" y "Felices los 4" además de compartir eventos como la boda de Anthony con Nadia Ferreira.

El incidente se suma a reportes no confirmados sobre la ruptura laboral de Maluma con su manager Walter Kolm mientras ambos artistas evitan pronunciarse públicamente sobre el conflicto contrastando con su imagen previa de cercanía profesional y personal que los mostraba frecuentemente en escenarios y celebraciones conjuntas.

