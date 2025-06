Bárbara de Regil expone supuesto coqueteo por parte de J Balvin: “Aunque lo nieguen esta es la verdad"

Suscríbete a nuestros canales

La actriz mexicana Bárbara de Regil aseguró que en una ocasión recibió mensajes subidos de tono por parte del conocido cantante de reguetón J Balvin.

Durante su participación en “Secretos de pareja”, reality show que se transmite en Canela TV, la protagonista de “Rosario Tijeras” ya ha causado polémica al destapar en el programa que fue víctima de acoso por parte del fallecido productor Memo del Bosque.

Ahora, con estas nuevas declaraciones, Bárbara de Regil asegura tener pruebas sobre el coqueteo de J Balvin.

“[Publiqué un video] cuando le entregué el premio a J Balvin, me contesta por mensaje directo, y ahí tengo los screen shots, [me escribe] ‘vuélvemelo a entregar’ y yo dije ‘¿vuélvemelo a entregar? ¿Le van a dar otros premios o qué?’. Después de 17 minutos me puso ‘ah no, olvídalo, eres casada’. [Le respondí] ‘y aunque no estuviera, no eres mi tipo’”, relató al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “A mí lo que me provoca cuando estoy frente a él no es entregarle un premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”.

Además, confesó haber llamado "feo" al cantante paisa. “Por más que esté casada no voy a meterme contigo que eres feo, que no me gustas, que eres horrible”, habría respondido Bárbara de Regil al mensaje privado.

La artista dejó claro la razón por la que ha hecho públicas estas experiencias con personalidades es porque realmente sucedieron y le parece bien decirlo abiertamente. “Me aventé a hablar y a decir, ya saben que yo, sin intención de dañar; por supuesto, sin intención de difamar, de dañar, ni de nada y digo ‘esto pasó’ porque así fue”, advirtió. “Aunque lo nieguen esta es la verdad y es bien sabroso decirlo y ya no callarte”.

