¡Mamá orgullosa! Irene Sáez celebra un gran logro familiar: así es el exitoso presente de Eduardo José

La ex Miss Universo y figura icónica venezolana, Irene Sáez, compartió con sus seguidores un momento de profunda alegría personal.

A través de sus redes sociales, la eterna reina de belleza publicó imágenes de la graduación de su hijo, Eduardo José, quien culminó una etapa académica sumamente exigente en el exterior.

Con un mensaje cargado de emoción y nostalgia, Sáez dejó ver su faceta más tierna como madre.

Doble titulación académica

La publicación no tardó en llenarse de felicitaciones por parte de figuras del espectáculo y seguidores, quienes celebraron junto a ella este importante logro familiar que llena de orgullo.

El joven Eduardo José no solo obtuvo un diploma, sino que se graduó con honores en dos de las carreras más complejas.

Según lo revelado por su madre, el joven recibió sus títulos en Ingeniería de Computación y Física, demostrando un alto compromiso con sus estudios y una brillante capacidad intelectual.

Su vida actual: entre la discreción y el hogar

Tras años de una carrera pública intensa como alcaldesa de Chacao, gobernadora de Nueva Esparta y candidata presidencial, Irene Sáez lleva actualmente una vida mucho más reservada.

Radicada en la ciudad de Miami, Florida, desde hace varios años, la exreina se mantiene alejada de los focos políticos, dedicándose principalmente a su vida familiar junto a su esposo.

Un mensaje desde el corazón

En su dedicatoria, Irene recordó los primeros pasos de su hijo en la escuela, mencionando que verlo hoy con birrete y título en mano es la mayor recompensa a sus esfuerzos.

La exreina destacó que, más allá de los logros académicos, lo que más valora es la calidad humana de Eduardo José, a quien describió como una persona resiliente, madura y de gran corazón.

El apoyo incondicional de mamá

Para cerrar su emotivo mensaje, Sáez le recordó a su hijo que, aunque ahora le toca "volar con sus propias alas" y conquistar el mundo profesional, ella siempre estará presente para apoyarlo.

"Siempre seré tu puerto seguro", afirmó la orgullosa madre, reafirmando el lazo inquebrantable que los une en esta nueva etapa que comienza para el joven ingeniero y físico.

