¡Adiós a Dom! Se confirma la fecha de estreno de la última entrega de “Rápidos y Furiosos”

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de especulaciones y retrasos, Universal Pictures ha puesto fecha oficial al epílogo de una de las franquicias más exitosas del cine moderno: el 17 de marzo de 2028. El propio Vin Diesel, Pilar de la saga, hizo el anuncio en sus redes sociales con una fotografía que conmovió a los fanáticos: una imagen de la película original junto a su compañero Paul Walker, acompañado del mensaje: "Nadie dijo que el camino sería fácil... pero es nuestro. Uno que nos ha definido y se ha convertido en nuestro legado... Y un legado... dura para siempre".

Un anuncio con sabor a despedida y a reencuentro

La confirmación pone fin a un periodo de incertidumbre para el proyecto, conocido durante un tiempo como Fast X: Parte 2. El director Louis Leterrier, al frente de Fast X, regresará para dirigir este cierre. El anuncio de Diesel no solo trajo una fecha, sino también una poderosa promesa narrativa: el reencuentro final entre Dominic Toretto y Brian O'Conner. Para hacerlo posible, la producción utilizará tecnología CGI de última generación y contará nuevamente con la colaboración de Caleb y Cody Walker, hermanos de Paul, tal como se hizo para completar Rápidos y Furiosos 7.

Un viaje de vuelta a los orígenes

Lejos de los viajes al espacio y las amenazas globales de entregas recientes, Fast Forever tiene la misión de cerrar el círculo. En un evento para fanáticos el año pasado, Vin Diesel reveló las tres condiciones que puso al estudio para hacer la película final: "Primero, ¡llevar la franquicia de vuelta a Los Ángeles! La segunda era volver a la cultura de los coches, ¡a las carreras callejeras! Y la tercera, reunir a Dom y Brian O’Conner". Este retorno a la esencia de las primeras películas, con Los Ángeles como escenario principal, es interpretado como un guiño de despedida a los seguidores más veteranos.

La familia se reúne

Aunque el elenco completo aún no se ha confirmado, se espera el regreso de pilares como Michelle Rodríguez (Letty). También hay expectativa por la posible reaparición de otros favoritos como Dwayne Johnson (Luke Hobbs), quien fue anunciado para volver al universo Fast en mayo de 2023, y Gal Gadot (Gisele), cuyo personaje hizo una sorpresiva reaparición en la escena post-créditos de Fast X. Además, el propio Vin Diesel ha alimentado los rumores de un cameo muy especial: el del astro del fútbol Cristiano Ronaldo, para quien aseguró haber "escrito un papel".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube