En imágenes: Johnny Depp impacta con transformación radical para interpretar a uno de sus más icónicos personajes

Johnny Depp ha vuelto a sorprender al público y a la crítica con su última caracterización: Ebenezer Scrooge en la nueva versión cinematográfica de A Christmas Carol, dirigida por Ti West. Las primeras imágenes muestran al actor con un cambio físico impresionante, que ha generado comentarios y debate entre fanáticos y expertos en cine.

Después de un período centrado en proyectos más pequeños y asuntos personales, Depp regresa a un papel icónico de la literatura navideña, mezclando drama, fantasía y un enfoque moderno del clásico de Dickens.

Scrooge irreconocible: maquillaje, prótesis y vestuario impactan al público

El actor aparece casi irreconocible gracias a una transformación completa que incluye prótesis faciales, maquillaje envejecido y vestuario inspirado en el Londres victoriano de la época del cuento. El abrigo largo, el gorro tradicional y la postura encorvada completan la estética que lo aleja de sus papeles recientes.

El compromiso físico y estético de Depp con el personaje ha sido destacado por fanáticos y críticos, quienes consideran que la caracterización refuerza la intensidad dramática de la historia.

Una producción que eleva la expectativa

La película, titulada Ebenezer: A Christmas Carol, cuenta con un elenco destacado que incluye a Andrea Riseborough como el Fantasma de las Navidades Pasadas, así como Ian McKellen, Sam Claflin, Rupert Grint y Daisy Ridley.

La producción marca uno de los regresos más comentados de Depp a grandes proyectos de Hollywood, y se espera que su estreno en noviembre de 2026, justo en la temporada navideña, genere gran interés entre los espectadores.

El regreso de Depp bajo el lente de la crítica y el público

El cambio radical del actor ha generado alta expectación, no solo por la fidelidad al personaje, sino por lo que representa su retorno a roles de alto perfil tras años de ausencia.

Críticos y seguidores analizan cómo este proyecto puede convertirse en un punto clave en su carrera, mientras las imágenes de su transformación continúan circulando y generando conversación en redes sociales y medios de farándula.

