BTS llega a Netflix: la plataforma emitirá el primer concierto del grupo tras cuatro años

La plataforma transmitirá en directo y de forma exclusiva el concierto de reencuentro de BTS, uniendo a la ARMY global desde la histórica Plaza Gwanghwamun en Seúl. Este evento histórico es el punto de partida de una nueva era que incluye un álbum, una gira mundial y un documental íntimo.

Una cita histórica con los siete miembros reunidos

El regreso tiene fecha y hora exacta. El 21 de marzo de 2026, a las 8 p. m. (hora de Corea del Sur), los siete integrantes —RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook— volverán a compartir escenario por primera vez desde que completaron su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. La pausa grupal, que duró casi cuatro años, finalizó oficialmente en junio de 2025 tras el licenciamiento del último miembro.

El concierto no es un evento aislado, sino la celebración del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, "ARIRANG", que llegará a las plataformas musicales justo un día antes, el 20 de marzo. El grupo interpretará por primera vez en vivo las canciones de este nuevo trabajo, descrito como una profunda exploración de su identidad y sus raíces.

Un espectáculo accesible para una ARMY global

Netflix, en su apuesta por los contenidos en directo, elimina las barreras geográficas para este acontecimiento. El concierto se transmitirá en vivo para todo el mundo, incluido en todos los planes de suscripción, y marcará la primera vez que un evento coreano de esta magnitud tenga un alcance global instantáneo a través de la plataforma.

La transmisión adaptará sus horarios para cada región. Para Latinoamérica, el espectáculo comenzará en la madrugada del 21 de marzo, con horarios que van desde las 5:00 a. m. en México y Centroamérica hasta las 8:00 a. m. en Argentina, Chile y Brasil. La producción estará a cargo del reconocido director Hamish Hamilton, garantizando un evento visualmente impresionante.

El preludio de una gira sin precedentes

Este concierto es solo el abrebocas de lo que será una de las giras musicales más extensas de la historia reciente. Tras su presentación en Netflix, BTS embarcará en la "ARIRANG World Tour (2026-2027)", una monumental gira que abarcará 34 regiones del mundo con 82 conciertos confirmados en Asia, América, Europa y Medio Oriente.

La demanda de entradas para esta gira ya ha dado muestras de la fiebre incontenible por ver al grupo. En países como México, la solicitud de boletos superó ampliamente la oferta disponible, lo que incluso generó gestiones diplomáticas para evaluar la posibilidad de agregar más fechas. El regreso a los escenarios físicos promete ser un fenómeno de proporciones épicas.

"BTS: THE RETURN": el documental que revela el viaje interno

La alianza con Netflix no se limita al concierto. Seis días después, el 27 de marzo, la plataforma estrenará el documental "BTS: THE RETURN". Dirigido por Bao Nguyen y producido en colaboración con HYBE, la compañía del grupo, este largometraje ofrecerá un acceso sin precedentes al proceso de reunión y creación.

Netflix describe el documental como un retrato íntimo que responde a preguntas fundamentales de este nuevo capítulo: "cómo comenzar de nuevo, cómo honrar el pasado sin estar atado a él, y cómo definir una identidad en constante evolución". La cinta mostrará a los miembros trabajando en el álbum en Los Ángeles, enfrentando dudas, y redescubriéndose como artistas e iconos globales tras años de cambios personales y proyectos individuales.

