¡Del set a CEO! Todo sobre la actriz de Disney que lidera una empresa millonaria

Suscríbete a nuestros canales

Bridgit Mendler, un nombre que muchos jóvenes asocian con Teddy Duncan de la serie Disney Buena suerte Charlie, hoy resuena con igual fuerza en los círculos de tecnología espacial. A los 33 años, la ex actriz y cantante —quien también tuvo un disco de platino— es la cofundadora y CEO de Northwood Space, una startup valorada entre 500 y 800 millones de dólares que está revolucionando la infraestructura terrestre para satélites. La compañía acaba de cerrar una ronda de financiación Serie B de 100 millones de dólares y aseguró un contrato estratégico de 49.8 millones con la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

El origen de Northwood

La idea de Northwood Space no surgió en un laboratorio, sino en el aislamiento de la pandemia. "Mientras todos hacían pan de masa fermentada, nosotros construíamos antenas con piezas que encontrábamos en Home Depot y recibíamos datos de satélites de la NOAA", relató Mendler. Este experimento casero reveló el problema central que su empresa busca resolver: mientras miles de nuevos satélites se lanzan cada año, la infraestructura terrestre para comunicarse con ellos (grandes antenas parabólicas) sigue siendo la misma que en la década de 1960, creando un enorme cuello de botella.

Más allá del genio: ambición, curiosidad y un llamado a actuar

Es fácil atribuir su éxito a una inteligencia impresionante. Sin embargo, la propia Mendler se encarga de desmentir esa idea. "No soy la persona más inteligente de la sala. Y eso no importa, porque si estás buscando hacer lo mejor y mejorar, y si estás decidido, entonces eso puede llevarte bastante lejos", afirmó en una entrevista.

Su motor, según explica, ha sido la curiosidad y la ambición. Su consejo para otros emprendedores es contundente: "Sé más ambicioso de lo que crees que deberías. Haz algo que te importe. Cualquier tiempo que pases dudando o vacilando sobre lo que quieres hacer es una pérdida de tiempo. Persigue tu curiosidad y no tengas miedo de ir a por lo que quieres". Esta filosofía la ha aplicado en cada transición, desde enviar un tweet al director del MIT Media Lab que cambió su vida académica, hasta embarcarse en la maternidad al adoptar un hijo en 2024 mientras construía su empresa.

Una inspiración para la reinvención profesional

La reacción pública a su transformación ha sido de asombro y admiración. En redes sociales, los usuarios han comparado su vida con "hacer todas las misiones principales en modo difícil y ganar". Para Ari Eisenstat, experta en el sector, su historia "es un gran ejemplo de cómo el espacio está pasando del dominio de los gobiernos a ser accesible para todos".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube