“No llegamos con las manos vacías”: Catherine Fulop sorprende al llevar tequeños a programa argentino

La visita de Catherine Fulop al programa argentino Otro Día Perdido dejó un momento llamativo y cercano que rápidamente llamó la atención del público. La actriz venezolana fue la última invitada del año y, desde su ingreso al estudio, saludó al equipo y a los conductores, marcando un cierre distendido para la emisión transmitida por Canal Trece y Movistar Plus+.

Uno de los aspectos más comentados de su participación fue el gesto de llevar comida típica nacional para compartir. Fulop explicó que, por tradición, los venezolanos suelen llegar a cualquier encuentro con un detalle, y en esta ocasión eligió preparar tequeños, uno de los pasapalos más representativos de su país natal.

La actriz también comentó durante el programa que ella misma se encargó de la preparación. Según relató, pasó gran parte de la tarde friendo los tequeños antes de asistir al estudio, con la intención de ofrecer algo hecho en casa y compartirlo con todos los presentes como parte del cierre del año televisivo.

El momento fue bien recibido en el estudio y generó comentarios positivos en redes sociales, donde usuarios destacaron la sencillez y el orgullo cultural de la artista pese a los años que tiene viviendo fuera.

Catherine Fulop cuenta con una amplia trayectoria en la televisión latinoamericana y es reconocida por sus papeles en producciones exitosas como Abigail y Rebelde Way. A lo largo de los años, ha consolidado su carrera en Argentina, donde también es conocida por su vida familiar junto a Osvaldo Sabatini y su hija Oriana Sabatini.

