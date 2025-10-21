Catherine Fulop confiesa que pasará por el quirófano: Estoy muy mal

Suscríbete a nuestros canales

Durante un ensayo general del tan esperado reencuentro de Erreway en Buenos Aires, Catherine Fulop experimentó un momento que marcaría un antes y después en su participación del evento. La actriz, de 57 años, sufrió una caída devastadora mientras realizaba una coreografía en el escenario, resultando en una fractura de cadera que requiere intervención quirúrgica inmediata.

Fuentes cercanas al producción revelaron que el accidente ocurrió durante un movimiento rutinario, cuando Fulop perdió el equilibrio en una plataforma elevada del escenario. "Fue un impacto brutal, tanto físico como emocional", confesó la actriz en declaraciones exclusivas a Telefe, añadiendo que "el dolor fue instantáneo y supe de inmediato que algo estaba muy mal".

El Diagnóstico y Plan de Tratamiento

Exámenes médicos realizados confirmaron la gravedad de la lesión: una fractura compleja de cadera que necesitará no solo de cirugía, sino de un extenso proceso de rehabilitación. Los traumatólogos estiman que la recuperación completa podría tomar hasta seis meses, lo que afectará significativamente la agenda profesional de la presentadora.

"Estoy enfocada en seguir al pie de la letra las indicaciones médicas", expresó Fulop visiblemente emocionada durante una conexión virtual con el programa PH, Podemos Hablar. "Es un momento difícil, pero tengo fe en los médicos y en que saldré adelante como siempre lo he hecho".

La Decepción de No Poder Participar

Lo más doloroso para Catherine, según confesó a medios argentinos, es perderse el reencuentro de Erreway, proyecto que marcó su carrera en los años 2000 y al que le tenía especial cariño. "Había ensayado por semanas, estaba ilusionada con volver a ver a todo el equipo y especialmente con reencontrarme con los fans", declaró.

Sus compañeros de elenco, incluyendo a Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, le han brindado un apoyo incondicional. "Todos estamos devastados por lo que le pasó a Catherina, es nuestra hermana y estaremos con ella en todo este proceso", expresó Rojas en sus redes sociales.

El Apoyo Familiar Como Pilar

Durante este desafío, Fulop cuenta con el apoyo de su familia como principal sustento. Su esposo, Santiago García, y sus hijas Isabela y Alessandra se han turnado para acompañarla durante su hospitalización y preparación para la cirugía.

"Mi familia es mi roca, sin ellos esto sería mucho más difícil", compartió la actriz en sus redes sociales, donde publicó una foto familiar desde su habitación de hospital. "Sus mensajes de amor y fuerza me dan el valor para enfrentar lo que viene".

Proyectos Afectados y Reorganización

La lesión ha obligado a una reevaluación completa de sus compromisos profesionales inmediatos. Además del show de Erreway, Fulop ha tenido que cancelar su participación en varios proyectos televisivos donde tenía roles estelares programados para los próximos meses.

Sin embargo, desde su equipo de trabajo aseguran que ya están reorganizando su agenda para adaptarla a su recuperación. "Catherine es una guerrera y estamos seguros de que volverá más fuerte que nunca", comentó su representante a la prensa argentina, añadiendo que varios de sus proyectos serán reprogramados en lugar de cancelados.

