¡Viral! Gaby Spanic desata escándalo en televisión abierta

La actriz venezolana Gaby Spanic, conocida mundialmente por su papel en "La Usurpadora", protagonizó un dramático y polémico episodio en el reality show brasileño "A Fazenda 17" (La Granja), que culminó con su expulsión por agresión física.

El incidente, ocurrido el pasado domingo 19 de octubre de 2025, se desató durante una dinámica de confrontación en vivo, donde la actriz sorprendió a sus compañeros al elegir a su propia aliada, la participante Tamires Assis, para un discurso que rápidamente escaló a la agresión.

En un encendido y emotivo discurso, Gaby Spanic arremetió contra lo que llamó los "juegos sucios" y la normalización de la violencia y el bullying dentro del programa, haciendo referencia a ataques que ella misma había sufrido por ser extranjera.

"Soy una mujer que viene de otro país y ya me han pasado muchas cosas. Ya sufrí bullying por la manera de hablar, fui agredida por un agresor... ¡Gracias, gente de Brasil, que ya no tolera la violencia!", declaró la actriz.

Acto seguido, y ante la sorpresa de todos, Gaby Spanic se dirigió a Tamires y le propinó un leve, pero innegable, golpe en el rostro (una bofetada), mientras la increpaba: "¡Defiéndete! ¡Perdóname! ¿Por qué no te defiendes? Ya fuiste humillada demasiado. ¡Ya basta!".

La escena provocó que Tamires rompiera en llanto, negándose a devolver el golpe y reiterando que la violencia "no es su naturaleza", lo que la criolla destacó como la diferencia entre ellas y el resto de los concursantes.

Inmediatamente después del acto, y tras el revuelo entre los participantes, la propia Gaby Spanic anunció que "desistía" y pedía la salida del reality.

Horas más tarde, la producción del programa, a cargo de Record TV, confirmó la salida definitiva, no como una renuncia sino como una expulsión. El director del reality, Rodrigo Carelli, y las cuentas oficiales confirmaron que Spanic había "infringido una de las reglas del juego" al incurrir en agresión física.

