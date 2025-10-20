¡Inesperado! Damian Hardung enamora al público con su fanatismo por estos cantantes venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Hace poco se hizo viral un video en el que el conocido actor alemán Damian Hardung (famoso por Maxton Hall y How to Sell Drugs Online (Fast)), se relaciona con los artistas venezolanos Alleh y Yorghaki.

La conexión se estableció a través de una publicación en la red social X del actor donde él compartió un video utilizando como fondo musical la canción "El Ingeniero" del dúo venezolano.

Además, a través de las redes sociales se hizo viral un video en el que Damian Hardung confesó que le gustaba mucho la música de Alleh y Yorghaki y que "amaba" su trabajo.

