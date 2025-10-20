Chisme

¡Inesperado! Damian Hardung enamora al público con su fanatismo por estos cantantes venezolanos

La música de los venezolanos llega hasta Alemania. 

Por Eili Aranza Devia Viloria
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 10:47 am

Hace poco se hizo viral un video en el que el conocido actor alemán Damian Hardung (famoso por Maxton Hall y How to Sell Drugs Online (Fast)), se relaciona con los artistas venezolanos Alleh y Yorghaki.

La conexión se estableció a través de una publicación en la red social X del actor donde él compartió un video utilizando como fondo musical la canción "El Ingeniero" del dúo venezolano.

Además, a través de las redes sociales se hizo viral un video en el que Damian Hardung confesó que le gustaba mucho la música de Alleh y Yorghaki y que "amaba" su trabajo. 

Visite nuestra sección Farándula 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Panamá
Venezuela
EEUU
Florida
Nueva York
Lunes 20 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América