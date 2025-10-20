Controversia: lo que muestra el nuevo video de Isabela Ladera que aviva polémica en su contra

Suscríbete a nuestros canales

La conocida modelo e influencer venezolana, Isabela Ladera vuelve a ser en centro de atención tras la publicación de un nuevo video en el que aparece junto al cantante y productor musical jamaiquino Sean Paul.

A través de las redes sociales, la criolla se hizo tendencia luego de salir en junto al artista internacional durante su presentación en Miami. El clip, publicado en el perfil oficial del cantante, ya supera más de mil comentarios, y mientras unos halagan su presencia, otros critican su look y hasta cuestionan su talento.

Además, muchos internautas alegan Isabela Ladera ya no luce su "perfecto" abdomen y que se muestra un poco "rellenita", incluso algunos argumentan que la modelo de 26 años podría estar embarazada.

En el video, la joven se ve disfrutar de un breve baile junto a Sean Paul, y los internautas decidieron opinar al respecto. "Está embarazada?", "Cual es el talento?", "Más se mueve un trámite en la fiscalía", "Tiene más ritmo un paro cardiaco", "Y que le pasó al súper abdomen de la otey", "Mucho brillo le dan a esta mujer. No se lo merece", fueron algunos de los comentarios en su contra.

Recordemos que las polémicas en contra de Isabela Ladera iniciaron luego de hacerse pública su relación con el cantante colombiano, Beéle, y hace unos meses se filtró un video íntimo de la expareja.

El material fue catalogado como una violación a la privacidad de las personas involucradas. Por su parte, Isabela Ladera emitió un comunicado público expresando estar "profundamente devastada" y que la filtración fue "una de las traiciones más crueles" que había vivido, ya que el video solo estaba en manos de dos personas (ella y Beéle).

Mientras que, el equipo de abogados del colombianos también emitió un comunicado negando categóricamente que el cantante hubiera filtrado o participado en la difusión del material, además afirmaron que Beéle también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad.

