Hailey vs. Selena: la rivalidad que pasó de Justin Bieber a una guerra de marcas

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente entrevista para WSJ. Magazine, Hailey Bieber fue cuestionada sobre las comparaciones entre su marca de belleza, Rhode, y Rare Beauty, la firma de Selena Gómez, ahora que ambos productos se comercializan en Sephora .

Aunque inicialmente se mostró diplomática al afirmar que "creo que hay espacio para todos", añadió una reflexión que fue interpretada como una indirecta: "No me siento competitiva con personas que no me inspiran". Cuando el entrevistador le preguntó si le preocupaba que los compradores compararan ambas marcas, su publicista intervino para indicarle que no respondiera. Hailey expresó su incomodidad al ser enfrentada a otras personas: "Siempre es molesto que te comparen con otras personas. Yo no pedí eso" .

Representantes de la modelo aseguraron posteriormente a medios como Page Six que "ninguna" de sus declaraciones estaba dirigida directamente a Selena Gómez.

La Respuesta de Selena Gómez

Selena Gómez respondió a los comentarios a través de una historia de Instagram publicada y eliminada el 17 de octubre. En su mensaje, pidió a sus seguidores: "Solo dejen en paz a la chica. Puede decir lo que quiera. No afecta en nada mi vida".

La también fundadora de Rare Beauty añadió: "Esto es un tema de relevancia, no de inteligencia. Sean amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Ojalá esto se termine". Su publicación, rápidamente eliminada, fue capturada y replicada por medios como TMZ y Just Jared. Horas después, Gómez volvió a publicar en sus redes sobre su vida personal y su trabajo, enfocándose en su música y su reciente matrimonio con el productor Benny Blanco.

Una Historia Persistente de Tensión

La supuesta rivalidad entre ambas mujeres se remonta a años, vinculada principalmente a su conexión con Justin Bieber. Selena mantuvo una relación intermitente con el cantante entre 2009 y 2018, año en que él inició su romance con Hailey y se casó con ella meses después.

A pesar de los rumores, ambas han intentado públicamente apaciguar la narrativa de conflicto. En 2022, posaron juntas en la gala anual del Academy Museum of Motion Pictures, en lo que se interpretó como un gesto de cordialidad. En marzo de 2023, Gómez usó sus redes para pedir que cesaran los ataques contra Hailey, luego de que la modelo recibiera amenazas de muerte. Gómez escribió en ese momento: "Esto no es lo que defiendo. Nadie debería tener que experimentar odio o acoso".

Hailey, por su parte, ha calificado la narrativa de rivalidad como "inventada" y "peligrosa". En una aparición en Bloomberg's The Circuit en 2023, afirmó: "Esto no se trata de mí, Hailey Bieber, y Selena Gomez. No es una rivalidad entre dos mujeres, sino del odio vil y peligroso que pueden generar los relatos inventados".

Recientemente, en junio de 2025, los rumores se reavivaron cuando usuarios notaron que ambas dejaron de seguirse en Instagram, luego de haber reestablecido el seguimiento en 2023.

Contexto Actual: Vidas en Paralelo

Este nuevo cruce indirecto ocurre mientras ambas empresarias consolidan sus marcas en el competitivo mercado de la belleza, y en momentos personales muy distintos:

Selena Gómez atraviesa un período de felicidad privada y éxito profesional. Se casó con el productor Benny Blanco en una ceremonia privada en Santa Bárbara, California, el 27 de septiembre de 2025. La pareja hizo su primera aparición pública en la alfombra roja durante la Gala del Museo de la Academia el 18 de octubre, irradiando complicidad. Gómez también ha sido transparente sobre sus desafíos de salud mental, compartiendo en una conferencia reciente que experimentó ansiedad intensa incluso después de su boda, un patrón que relaciona con su historial de lupus y trastorno bipolar.

Hailey Bieber, por su parte, ha consolidado Rhode como una marca de cuidado de la piel de éxito. A principios de 2025, la empresa fue vendida a e.l.f. Beauty por 1.000 millones de dólares, una de las transacciones más grandes recientes en el sector. Está casada con Justin Bieber con quien tiene un hijo, Jack Blues, y su vida parece estable a pesar de los rumores de divorcio que periódicamente rodean a la pareja.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube