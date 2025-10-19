Mirla Castellanos, testigo de la historia: así vivió la canonización de los primeros santos venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 19 de octubre, la reconocida artista venezolana Mirla Castellanos compartió en sus redes sociales cómo vivió la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles desde Roma, calificando el evento como un “momento de vida de privilegio y bendición”.

La cantante fue invitada a la ceremonia por un sacerdote cercano, con rol destacado en la Santa Sede, lo que le otorgó un lugar especial entre los asistentes.

Desde su cuenta en Instagram, Castellanos expresó su emoción por haber presenciado un hecho histórico que marca un antes y un después en la espiritualidad venezolana. “Doy gracias a Dios y a la vida por permitirme haber vivido algo inolvidable y único”, escribió.

Una experiencia espiritual compartida desde Roma

La artista publicó varias reflexiones sobre la fe, la amistad y el significado de este acontecimiento para el país. “La fe es algo hermoso del alma y corazón”, afirmó, acompañando sus palabras con imágenes del Vaticano y momentos junto al sacerdote Padre Eduardo, a quien describió como “una bendición en mi vida”.

Durante su estancia en Roma, Mirla agradeció “tanto amor, tantos momentos de vida” y celebró la canonización como un acto de esperanza colectiva. “Me llena de mucho sentimiento, fe, alegría y esperanza estar este domingo 19 allí junto a tanta gente”, expresó.

Venezuela celebra a sus dos primeros santos

La canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles representa un hito para la Iglesia Católica venezolana. Millones de fieles celebran este reconocimiento como símbolo de identidad, servicio y espiritualidad.

Mirla Castellanos, figura emblemática de la cultura nacional, se sumó a esta celebración desde el corazón del Vaticano, reafirmando su conexión con la fe y el pueblo venezolano. “VENEZUELA TENEMOS 2 SANTOS ”, escribió en mayúsculas, reflejando el júbilo compartido por miles de seguidores.

