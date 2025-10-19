Salud

Cáncer de mama en hombres: cuatro celebridades que enfrentaron esta enfermedad

La enfermedad no solo afecta a las mujeres.

Por Eili Aranza Devia Viloria
Domingo, 19 de octubre de 2025 a las 11:00 am

El cáncer de mama se percibe comúnmente como una enfermedad que afecta exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, aunque es mucho menos frecuente, los hombres también pueden desarrollarlo. Representa aproximadamente el 1% de todos los casos de cáncer de mama.

La difusión de casos en figuras públicas masculinas es fundamental para romper el estigma y fomentar la detección temprana en la población masculina. El cáncer de mama en hombres es similar al de las mujeres, debido a que ellos también poseen tejido mamario y conductos mamarios.

Síntomas a los que Prestar Atención

Debido a que los hombres tienen menos tejido mamario, los síntomas a menudo se notan más fácilmente, pero el diagnóstico puede ser tardío debido a la falta de conciencia. Los signos de alerta incluyen:

  • Un bulto o hinchazón indoloro en la mama, el pecho o cerca de la axila.

  • Cambios en la piel de la mama, como hoyuelos, arrugas, enrojecimiento o descamación.

  • Cambios en el pezón, como retracción (hundimiento) o dolor.

  • Secreción o sangrado del pezón.

Famosos que han hablado sobre su diagnóstico de cáncer de mama

Richard Roundtree: El actor diagnosticado en 1993, se sometió a quimioterapia y una doble mastectomía y luego se convirtió en un defensor activo. Sin embargo, falleció de cáncer de páncreas en su casa de Los Ángeles en octubre de 2023, a la edad de 81 años.

Peter Criss: El músico (Baterista original de KISS), descubrió un bulto en su pecho en 2008. Tras el diagnostico decidió animar a los hombres a dejar de lado la "basura de machos" y a hacerse chequeos.

Ernie Green: El exjugador de Fútbol Americano, quien jugó con los Cleveland Browns, tras su diagnóstico, se enfocó en el activismo para la educación sobre la enfermedad. Falleció en 1962 a los 23 años después de ser diagnosticado con leucemia. 

Héctor Soberón: El actor mexicano, reveló su diagnóstico en 2025. Aunque fue benigno y se trató con medicina sin necesidad de cirugía. El actor ha compartido su experiencia para concienciar sobre la importancia de la autoexploración y la prevención, especialmente en hombres.

Visite nuestra sección Farándula 

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Panamá
Venezuela
EEUU
belleza
bienestar
Domingo 19 de Octubre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América