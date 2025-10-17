El swiftie de 95 años: ¿Quién es Frank Uryasz, el mayor fanático de Taylor Swift?

Suscríbete a nuestros canales

Frank Uryasz Jr., un residente de 95 años en Omaha, Nebraska, se ha convertido en una sensación viral al fundar y liderar el club de fans más tierno y exclusivo de la conocida cantante estadounidense, Taylor Swift, transformando la rutina de su residencia y enviando un mensaje de que la música no tiene límites generacionales.

Aunque su apellido también se relaciona con figuras históricas en el deporte (como el pionero en antidopaje), Frank Jr. se ha labrado una fama reciente por su entusiasmo desbordante por la artista pop.

Su vida ha estado marcada por un profundo amor: el que compartió con su esposa, Ann (a quien llamaba "Peaches"), durante más de 70 años. Es precisamente la memoria de su esposa la que conecta su pasado con su nueva pasión musical.

Frank Uryasz y Taylor Swift

Frank Uryasz Jr. no es un fanático de toda la vida; su vínculo con Taylor Swift es reciente y profundamente personal.

Su fascinación por la cantante comenzó de forma inesperada cuando escuchó la canción "Timeless (Taylor's Version)". La letra de esta canción resonó de tal manera con su historia de amor que le recordó vívidamente a su difunta esposa, Ann. Esta conexión emocional lo impulsó a sumergirse en la discografía de Swift y a compartir su descubrimiento.

El club de fans se fundó formalmente en agosto de 2025, marcando el inicio de su activa vida como Swiftie a sus 95 años. Lo que comenzó como un gesto íntimo se convirtió rápidamente en un fenómeno comunitario. Uryasz, adornando su andador con pines de Taylor Swift, se convirtió en el líder de un club que hoy cuenta con más de 100 miembros de la residencia, incluidos algunos miembros del personal.

Las actividades del club han transformado Remington Heights:

Bailes en Fisioterapia: Los residentes incorporan la música de Swift en sus rutinas diarias, bailando éxitos como "Shake It Off" durante sus ejercicios.

Sesiones Temáticas: El club organiza eventos con galletas, pulseras de la amistad y debates sobre las letras de la artista.

El Objetivo Mayor: El sueño colectivo de Frank y sus compañeros es que Taylor Swift los visite para una partida de bingo. Frank Uryasz ya le ha escrito a la cantante (y a su pareja, Travis Kelce) para expresarle su admiración y ofrecerle consejos de amor basados en su propio matrimonio duradero.

