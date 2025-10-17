"Me Confrontaron": JLo confiesa la dolorosa verdad sobre la maternidad de los famosos

Suscríbete a nuestros canales

La conocida cantante, Jennifer Lopez decidió abrir su corazón para hablar sobre uno de los aspectos más difíciles de su vida: el impacto de su fama y su carrera en sus hijos, Emme y Max Muñiz, fruto de su matrimonio con el también cantante Marc Anthony.

La también actriz, reveló que sus mellizos, ya adolescentes, la confrontaron directamente por su estilo de vida, obligándola a reevaluar su rol de madre y a tomar decisiones drásticas.

En este sentido, confesó que el momento más "desgarrador" de su vida no fue una ruptura amorosa, sino la etapa en la que sus hijos le hicieron sentir su ausencia. JLo, constantemente en giras, rodajes y eventos, tuvo que enfrentarse a la realidad de que su ambición profesional le estaba costando la cercanía con sus hijos.

“Me dijeron: ‘No eres una mamá normal. No estás aquí todos los días. No nos traes y recoges como las demás mamás’”, recordó JLo.

La artista describió este sentimiento como una "culpa" constante, común en muchas madres trabajadoras, magnificada por la exposición pública. "Sientes culpa: 'Debería haber estado más tiempo con ellos. No debería haberme ido'", reconoció.

JLo también habló de cómo lidia con la etapa adolescente, una fase en la que los hijos buscan su independencia. En ocasiones, Max y Emme se "burlan" o la "critican" por su estilo, una actitud que JLo interpreta como una búsqueda de su propia identidad.

En un momento cumbre de su carrera, la cantante optó por cancelar o pausar una de sus giras para dedicarse enteramente a sus hijos. JLo decidió pasar un año completo junto a Emme y Max. Según confesó, esta experiencia fue "muy diferente" a su vida de estrella, pero sirvió para fortalecer los lazos familiares. "Quería que me sintieran", explicó, señalando que esta decisión fue fundamental para "consolidar la unidad familiar" entre ella y sus hijos.

Con sus hijos ya de 17 años y a punto de ingresar a la universidad, la famosa se enfrenta al síndrome del nido vacío. La artista se ha mostrado emotiva al hablar de esta transición, reconociendo que le parece "una locura" y confesando que, aunque quiere lo mejor para ellos, piensa: "¡Voy a estar sola!"

