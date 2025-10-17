Adiós a una leyenda: fallece Ace Frehley miembro de la banda Kiss

Suscríbete a nuestros canales

Ace Frehley, el guitarrista original y miembro fundador de la banda Kiss, falleció este jueves a los 74 años tras sufrir una caída en su estudio de grabación que derivó en una hemorragia cerebral. El músico, conocido por su personaje de "Spaceman" o "Space Ace", murió pacíficamente rodeado de su familia en Morristown, Nueva Jersey, según confirmó su agente. La noticia conmociona al mundo del rock apenas dos años después de que Kiss culminara su gira de despedida "End of the Road" en diciembre de 2023.

El trágico desenlace

Frehley había cancelado todas sus presentaciones programadas para lo que restaba del 2025 después del accidente ocurrido en su estudio. Aunque inicialmente se informó que el músico se encontraba "bien" a través de sus redes sociales, su condición se deterioró gravemente. Según reportes, la familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital después de que la caída resultara en un sangrado cerebral fatal. En un comunicado, sus familiares expresaron: "Estamos completamente devastados y con el corazón roto... Rodeamos sus últimos momentos con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas y pacíficas mientras partía de este mundo".

El legado en Kiss: de taxista a leyenda del rock

Nacido como Paul Daniel Frehley el 27 de abril de 1951 en el Bronx, Nueva York, el músico tuvo varios trabajos eventuales, incluido el de conductor de taxi, antes de responder a un anuncio en el periódico The Village Voice que buscaba un guitarrista. En enero de 1973, se unió a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss para formar Kiss, donde no solo aportó su talento musical sino que diseñó el icónico logo de rayos de la banda. Frehley adoptó el personaje de "Spaceman" debido a su fascinación por la ciencia ficción y los ovnis, creando una de las imágenes más perdurables del rock.

Idas y regresos: una relación compleja con Kiss

Frehley abandonó Kiss por primera vez en 1982, durante la grabación de "Creatures of the Night", debido a problemas de alcoholismo y su deseo de mayor libertad creativa. Fue reemplazado inicialmente por Vinnie Vincent. En 1996, regresó para una exitosa gira de reunión de la formación original y participó en el álbum "Psycho Circus" (1998). Sin embargo, las tensiones persistieron y dejó la banda definitivamente en 2002 después de la gira "Farewell Tour". Tommy Thayer lo reemplazó permanentemente en el papel de "Spaceman" . Aunque expresó interés en unirse a la gira final de Kiss (2019-2023), no participó.

Reacciones y legado eterno

Gene Simmons y Paul Stanley, cofundadores de Kiss, honraron a su excompañero: "Estamos devastados por el fallecimiento de Ace Frehley. Fue un soldado esencial e irremplazable del rock durante algunos de los capítulos más formativos y fundamentales de la banda y su historia". Frehley es el primer miembro fundador de Kiss en fallecer. La banda, conocida por espectáculos teatrales con pirotecnia, maquillaje y sangre falsa, vendió más de 100 millones de álbumes mundialmente. Junto a sus compañeros, Frehley fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. Su influencia en generaciones de guitarristas y su personaje de "Spaceman" aseguran que, como declaró este año, su legado "vivirá por cientos de años".

