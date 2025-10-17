¡Es la segunda! Miss Persia se retira del Miss Universo 2025: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La organización de Miss Universo hizo oficial la retirada de Persia (que compite bajo esta denominación) del concurso Miss Universo 2025, que tendrá lugar el 21 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia.

La candidata Sahar Biniaz, de 38 años, se vio forzada a abandonar la competencia a pocos días del comienzo de la concentración mundial, tras confirmarse que la directora de la organización nacional de Miss Persia fue detenida de forma arbitraria en Irán. Esta situación generó una preocupación inmediata por motivos de seguridad que llevó a la decisión final de retirar a la delegación persa de la justa de belleza.

Contexto de la participación persa

La representación de Persia en Miss Universo ha estado marcada por desafíos particulares en un contexto global de concursos de belleza. Si bien Helia Jalilnezhad fue anunciada en algunos medios como Miss Global Persia 2025 para el certamen Miss Global, la representación oficial para Miss Universo recayó en Sahar Biniaz.

El retiro de Persia se produce en una edición que verá el debut de varias naciones como Arabia Saudita, Cabo Verde, Mozambique, Níger, Palestina y Ruanda, así como el regreso de países como Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá, Sudáfrica y Suecia tras ausencias de distintas duraciones.

Impacto en el concurso y reacciones

La salida de Miss Persia representa una baja significativa en el listado de más de 90 candidatas que competirían por la corona. Hasta el momento, la organización no ha anunciado si contempla algún reemplazo o si la vacante dejada por Persia será cubierta.

El jurado de Miss Universo 2025, compuesto por figuras como la mexicana Andrea Meza (Miss Universo 2020), la modelo venezolana Sharon Fonseca, el artista brasileño Romero Britto y el empresario libanés-francés Omar Harfouch, deberá evaluar ahora a las restantes candidatas sin la representación persa.

