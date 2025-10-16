Hogar bajo la lupa: el silencio de Greeicy y Mike Bahía ante el escándalo familiar

Suscríbete a nuestros canales

La reciente captura e imputación de Luis Alberto Rendón Melo, padre de la cantante colombiana Greeicy Rendón, aun sigue dando de qué hablar, y es que mientras el progenitor de la artista se encuentra en detención domiciliaria, la cantante y su pareja, Mike Bahía, mantienen un hermetismo total que genera gran controversia en las redes sociales.

La captura de Rendón Melo, conocido en el medio musical como "El Cachorro", se efectuó el pasado sábado 11 de octubre de 2025 en Cali. El caso que lo lleva al banquillo de los acusados data de mayo de 2023 y está relacionado con un millonario robo de una caja fuerte ocurrido en una finca de la pareja de artistas en Rionegro, Antioquia.

Según la Fiscalía, en un intento por recuperar el dinero y las joyas, Luis Alberto Rendón presuntamente contrató a un grupo de hombres, incluyendo escoltas de la cantante, para retener y someter a torturas a dos trabajadores de la propiedad. Los testimonios de las presuntas víctimas son escalofriantes: uno de ellos relató haber sido golpeado con la cacha de un revólver y un martillo, y haber perdido el conocimiento. El padre de Greeicy no aceptó los cargos, pero un juez ordenó su privación de la libertad en su residencia debido a su edad y condición médica.

El silencio de Greeicy y Mike Bahía

En medio de este escándalo, la atención se centra en la reacción de Greeicy y Mike Bahía, quienes han sido una de las parejas más abiertas y queridas del espectáculo.

Hasta el momento la cantante no ha emitido ninguna declaración pública sobre el proceso judicial que enfrenta su padre. El día de la captura, la pareja se encontraba en Miami asistiendo a los Premios Billboard, y desde entonces han mantenido un perfil bajo.

Su última actividad pública en redes sociales sobre temas personales o artísticos se remonta al 10 y 20 de septiembre de 2025, cuando la cantante compartió publicaciones románticas y familiares en Instagram. Y hace unos días compartió parte de lo que sería una colaboración con la cantante venezolana Zhamira Zambrano.

El silencio de Greeicy y Mike Bahía no pasa desapercibido para los internautas. En las redes sociales, la pareja es tendencia, con una ola de comentarios que exigen o critican su falta de postura:

Muchos usuarios señalan que, dada la gravedad de las acusaciones, la pareja debería al menos desmarcarse públicamente de los hechos o expresar algún tipo de rechazo a la violencia, independientemente de que el acusado sea un familiar.

Otro sector de la red sugiere que el silencio es una estrategia legal necesaria para no comprometer su posición ni su carrera artística.

