Liam Payne: el destino de los acusados y los detalles del juicio a un año de su muerte

Se cumple un año de la trágica e inesperada muerte del conocido cantante británico, Liam Payne, exintegrante de One Direction, en Buenos Aires, Argentina. El 16 de octubre de 2024, el mundo del pop se conmocionó al conocer que el artista, de 31 años, había fallecido tras caer desde el balcón del tercer piso del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo.

La escena en la habitación, descrita por las autoridades como un escenario de caos con destrozos, botellas de alcohol y restos de sustancias, marcó el inicio de una compleja investigación judicial. Aunque la autopsia determinó que la causa de muerte fue un politraumatismo compatible con la caída, las pruebas toxicológicas que revelaron la presencia de cocaína y otras sustancias ilegales en su organismo fueron cruciales para orientar la causa.

Ahora, la justicia argentina se prepara para llevar el caso a la instancia de juicio oral, aunque sin una fecha precisa aún, y la investigación ha decantado en una acusación central, dejando atrás otras imputaciones iniciales.

Los únicos que enfrentarán esta instancia judicial son dos imputados acusados del delito de suministro de estupefacientes a título oneroso (venta de drogas), quienes permanecen con prisión preventiva.

¿Qué dicen las pruebas sobre la muerte de Liam Payne?

Las pruebas recolectadas a lo largo del año han sido fundamentales para deslindar responsabilidades y confirmar el contexto de la tragedia:

Autopsia y toxicología: La muerte fue catalogada como compatible con la caída accidental producto de un estado de conciencia alterado. Las pericias toxicológicas fueron determinantes al confirmar la presencia de cocaína y otras sustancias en el cuerpo de Payne. Este hallazgo fue clave para que la Justicia descartara un acto consciente de suicidio y, en cambio, se enfocara en el estado de vulnerabilidad del artista.

Evidencia digital y testimonial: La acusación por venta de drogas se sostiene en gran medida por la evidencia de chats y grabaciones de cámaras de seguridad que, según la Fiscalía, comprobarían la entrega de estupefacientes por parte de los dos imputados en, al menos, dos ocasiones. Se ha reportado que en el celular del músico había registros de una supuesta compra de "7 gramos" de cocaína el día de su muerte.

A un año de la caída que conmocionó al mundo, la causa judicial de Liam Payne se centra firmemente en el narcomenudeo y la venta de drogas.

