Karol G enciende la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025: un repaso por el evento de moda más esperado

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 regresó este miércoles 15 de octubre a Nueva York con una producción que deslumbró desde su primer minuto. Entre modelos consagradas como Gigi Hadid y Adriana Lima y nuevas figuras como Angel Reese y Suni Lee, la pasarela brilló con una energía renovada. Pero el momento más explosivo de la noche fue protagonizado por Karol G, quien convirtió el escenario del Brooklyn Waterfront en una fiesta tropical con sello colombiano.

El poder “Trópicoqueta” de Karol G

La artista emergió envuelta en una atmósfera roja, contando los primeros acordes de “Trópicoqueta” y “A Ella”, dos de sus temas más representativos. Ataviada con un mono de encaje encendido y una falda fluida del mismo tono, la “Bichota” desplegó sensualidad y empoderamiento en cada movimiento. Su look se completó con un maquillaje de fantasía y el detalle final: unas imponentes alas escarlatas que encendieron los flashes mientras Bella Hadid desfilaba frente a ella.

Entre ángeles y ritmo

El desfile, que combinó moda, música y espectáculo, marcó una nueva era para Victoria’s Secret: inclusiva, diversa y alineada con una estética más contemporánea. Karol G no solo actuó, sino que desfiló brevemente, convirtiéndose simbólicamente en un “ángel” con identidad propia. Su presentación no solo celebró la belleza femenina, sino el orgullo de representar a América Latina en el escaparate más glamuroso del planeta.

Durante la gala, además de la esperada actuación de Karol G, el escenario vibró con las interpretaciones de Madison Beer y el grupo surcoreano TWICE. Madison Beer deslumbró con una puesta en escena glamurosa, conquistando al público con una voz potente y su característico estilo, lo que generó una oleada de elogios en redes sociales por su presencia y sus espectaculares cambios de vestuario. TWICE, por su parte, aportó ese toque internacional que caracteriza las nuevas ediciones del Victoria’s Secret Fashion Show, mezclando coreografía, carisma y pop surcoreano en una actuación colorida y muy celebrada por los asistentes.

Estas participaciones, junto a la de Karol G, subrayaron el ambiente de diversidad y empoderamiento femenino de la noche, marcando así una edición histórica para la icónica pasarela.

