¿Regresa La Oreja de Van Gogh? El anuncio que sorprende a sus seguidores

Suscríbete a nuestros canales

El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se confirmó mediante un comunicado oficial publicado en la web del grupo y sus redes sociales. La cantante, visiblemente emocionada, declaró: "Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz".

La banda ha dedicado los últimos meses a ensayar en San Sebastián, su "escondite en el mundo", donde no solo han repasado sus éxitos sino que también han estado "escribiendo nuevas historias". En un video compartido en sus redes sociales, ya se puede escuchar un adelanto de una nueva canción titulada "Inspiración".

La baja temporal de un pilar fundamental

La noticia del regreso llegó acompañada de una importante baja: Pablo Benegas, guitarrista y compositor fundacional, no participará en esta nueva etapa. Según el comunicado del grupo, Benegas "aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales".

Fuentes cercanas al grupo señalaron que no se trata de una incompatibilidad con Montero, sino que Benegas "lleva 30 años con el grupo, está cansado y de momento ha decidido no participar en esta aventura". El propio Benegas confirmó a El País: "No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa".

Un anuncio con simbolismo temporal

La fecha del anuncio no es casualidad: se produce justo un año después de que la banda anunciara su separación de Leire Martínez, quien había sido la vocalista durante 17 años. El 14 de octubre de 2024, un escueto comunicado puso fin a esa etapa.

Leire Martínez, contactada por medios tras el anuncio del regreso de Montero, optó por la discreción: "No me voy a pronunciar en nada, no es mi noticia. No tiene que ver conmigo". La que fuera vocalista entre 2008 y 2024 centra ahora sus esfuerzos en su carrera en solitario y como jurado de Operación Triunfo.

El futuro: gira 2026 y nueva música

La "nueva etapa" a la que se refiere el comunicado consiste principalmente en una gira programada para 2026. Las fechas concretas se darán a conocer en los próximos días, comenzando inicialmente con conciertos en pabellones que podrían ampliarse según la demanda.

Respecto a la posibilidad de un nuevo disco, el comunicado ofrece pistas pero sin confirmaciones: "Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores". Esto sugiere que hay nuevo material en proceso, aunque no está claro si se concretará en un álbum completo.

El legado de una banda histórica

La Oreja de Van Gogh es considerada la banda española que más discos ha vendido en el siglo XXI, con más de ocho millones de copias en todo el mundo. Formada en 1996 por cinco amigos de San Sebastián, el grupo ha ganado prestigiosos premios incluyendo un Grammy Latino, dos Premios Ondas y un MTV Europe Music Award.

El regreso de Amaia Montero supone un cierre de círculo para una banda que marcó época con temas como "Rosas", "20 de enero" y "La playa". Sin embargo, la ausencia de Pablo Benegas, coautor de la mayoría de estos éxitos, plantea incógnitas sobre el sonido futuro del grupo.

Con la gira de 2026 en el horizonte y nueva música en camino, La Oreja de Van Gogh inicia una etapa que millones de fans esperaban desde hace 18 años, aunque con la notable ausencia de uno de sus pilares fundamentales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube