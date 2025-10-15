Christian Nodal vs Cazzu: el cruce de versiones que enciende de nuevo la disputa entre los cantantes

Suscríbete a nuestros canales

La tensa disputa pública entre los conocidos cantantes Christian Nodal y Cazzu ha escalado de la esfera personal a la legal. El cantante mexicano, a través de su abogado, César Muñoz, emitió un comunicado oficial para desmentir las recientes acusaciones de Cazzu y aclarar su posición respecto a las obligaciones de paternidad con su hija, Inti.

El documento legal busca poner fin a las especulaciones sobre la manutención, los permisos de viaje y las dinámicas de comunicación, defendiendo la imagen y el compromiso de Nodal.

“Christian Jesús González Nodal ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas”, señaló Muñoz, refiriéndose al tema de la pensión de Inti.

La respuesta del equipo del cantante mexicano, se concentra en contradecir las versiones expuestas por la rapera argentina en entrevistas y encuentros con la prensa, las cuales sugerían problemas con los acuerdos parentales.

Además, en el texto se detalla que Nodal habría aportado sumas que ascienden a múltiples millones de pesos mexicanos, “plenamente respaldadas con comprobantes oficiales”, superando incluso lo exigido por la Ley Argentina.

Según Muñoz, “cualquier versión contraria es falsa y su difusión solo perjudica emocionalmente a la pequeña hija de mi representado, quien merece estar alejada de toda controversia mediática”.

Respecto a las dificultades de Cazzu para viajar con Inti fuera de Argentina, Nodal niega rotundamente haber obstaculizado los movimientos de su hija. El equipo legal "desmiente que los permisos de viaje internacionales... hayan sido unilaterales" o negados, lamentando que la situación no se resuelva por consenso.

Más allá de la disputa, el comunicado reveló un detalle sobre los planes a futuro de Nodal para su hija: el cantante ha iniciado acciones legales para que Inti pueda obtener la nacionalidad mexicana. Según el abogado, Nodal "considera un honor transmitirle a su hija el orgullo de sus raíces y de ser mexicana."

El cruce de declaraciones demuestra que la comunicación entre los artistas se maneja ahora exclusivamente a través de sus representantes legales.

