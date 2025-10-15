18 años después: el mensaje de Amaia Montero para los fans de 'La Oreja de Van Gogh'

Suscríbete a nuestros canales

El pop en español vive un momento de nostalgia y emoción, luego que después de casi dos décadas de separación, La Oreja de Van Gogh decidió confirmar el anhelado regreso de su vocalista original, Amaia Montero.

El anuncio, se llevó a cabo este miércoles a través de un emotivo comunicado conjunto, marca el inicio de una nueva etapa para la banda donostiarra. Este movimiento se produce justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien ocupó el puesto durante 17 años. Los rumores sobre el retorno de Montero se intensificaron en los últimos meses, pero la confirmación oficial ha generado un fervor masivo entre los fans que crecieron con los grandes éxitos del grupo.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras", escribieron junto a un video en que se ven estrenando un tema.

Si bien el regreso de Amaia Montero es el foco central, la nueva formación llega con una notable ausencia. El comunicado de la banda informó que Pablo Benegas, guitarrista y compositor desde los inicios del grupo, ha decidido tomarse un descanso temporal.

Según la banda, Benegas "ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales". A pesar de la pausa, el grupo enfatiza que él "sigue formando parte del grupo", deseándole lo mejor hasta que se reencuentren.

Cabe destacar, que el comunicado, firmado por Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia, adelanta que los planes incluyen nueva música y la promesa de "noches mágicas como aquellas" donde las canciones se mezclaban con la pasión de sus seguidores. La "voz de toda una generación" regresa al estudio, reescribiendo uno de los capítulos más queridos e importantes del pop ibérico.

