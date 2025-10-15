Big Soto y Eladio Carrión consiguen nominación a la máxima distinción de la música latina

Suscríbete a nuestros canales

Big Soto y Eladio Carrión consiguieron una nominación al Latin Grammy en la categoría Mejor Canción de Rap/Hip Hop por "El Favorito de Mami", el focus track de su más reciente álbum "Sotorius".

Esta sería la primera candidatura del artista criollo a la máxima distinción de la música latina, gala que se realizará el próximo 13 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos, refiere una NDP.

El álbum Sotorius alcanzó los 29 millones de streams en la plataforma con audiencias diversas a lo largo de América y España, consolidando a Big Soto como una de las voces claves del trap en español.

"Sotorius”, bajo el sello de Rimas Music, incluye 23 temas en su repertorio, la mayoría escritos por el propio artista, que reflejan una profunda expresión de sus vivencias personales y su crecimiento musical.

La nominación llega como reconocimiento a ese lenguaje propio y a una trayectoria que ha ido creciendo desde Venezuela hasta el resto del mundo hispanohablante.

