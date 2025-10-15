Chepa Candela: Vladimir Pérez dizque vino a Venevisión a cortar rabo y oreja

Suscríbete a nuestros canales

…Yyy en pleno ombligo de semana, les doy nuevamente la bienvenida a quienes posan sus “visores” en esta, la columna más esperada, leída y copiada del mundillo farandulero, donde se cotillea ¡¡saaabrooosooo!!…

Vladimir Pérez

Así que a la voz de ¡”daaaleee que no viene carro”!, corto este preámbulo para contarles que con la llegada de VLADIMIR PÉREZ (¿Les suena ese nombrecito?) a Venevisión, muchos son los que están temblando, pues el conocido y estricto productor, que tiene fama de “Mano dura”, no solo fue traído desde los predios “mayameros” para encargarse de la producción del Miss Venezuela, sino que, además viene a poner la casa en orden…y según me enteré (¡Y trúuuaaa., trúuuaaaa! cual cotorra repito) le meterá mano a algunos programas, incluyendo Portada`s y estará muy al tanto de los resultados finales del reality “Camino a somos tú y yo” que ya está por concluir…y será el susodicho quien dará la última palabra…y ¡cuidadooo¡ si detecta algún irregularidad, porque, ique, no está dispuesto a tolerar “tramoyas” de ningún tipo, en ninguna de las producciones a las que les meterá la lupa…Ooo seaaa….El caso es que el Vladmir Pérez como que vino a cortar “rabo y oreja” y ya era hora de que alguien con carácter y temple le ponga el cascabel al gato, porque en Venevisión todo el mundo hace lo que le da la gana y la gerencia de producción parece de adorno, porque siguen en picada, pues los programas que tiene en el aire, ya no dan para más…¡Y la verdad se ve en pantalla!...Vamos a esperar que hará el Wladimir Pérez con el MISS VENEZUELA 2025 para recuperar “algodón” del brillo que ha perdido el máximo “templete” de la belleza nacional, pues sus últimas ediciones han dejado muchoooo que desear, lo cual ha convertido el evento en un concursucho de pueblo por la pobreza de su producción, reflejada en el montaje de un espectáculo que lo que da es pena ajena…¿Logrará Wladimir Pérez el milagro de devolverle la majestuosidad al Miss Venezuela?...Eso es lo que se espera que haga, pues para eso lo trajeron, no para calentar una silla…y “mandar más que un dinamo”…¡Amanecerá y veremos!...

Miss Grand Venezuela 2025

Yyy siguiendo en la onda missérica les cuento que el MISS GRAND VENEZUELA siguen los fogones prendidos pues todas las candidatas están claras que la ganadora será Lady Di Mosquera, la espigada caroreña a quien por cierto ya la metieron de cabeza, tronco y extremidades en el quirófano para corregirle algunos desperfectos (Entre ellos, su par de “lolas”)… ojalá que le metan una buena dosis de “Avíspateticina” porque ella es muy bonita y todo…perooo cuando habla lo da es sueño...¿Habrá egresado de la misma escuela de Stephany Abasali que parece una sonámbula?....Lo cierto es que al grupo de misses sólo les toca pelear la corona de Miss Charm, certamen al que Lady ya fue y no puede repetir...También se van a fajarse por la tiara del reina Hispanoamericana que me huele a Guayana Esequiba ...Me contaron que la jugada que hará el equipo de la tía Jacqueline y el abuelo Esteban Velásquez, dependerá del papel que desempeñe la Naryman Battikha en el Miss Grand International que se celebrará este sábado 18 de octubre en los predios de Tailandia…

Canal I

Yyy antes de bajar la “Santamaría”, les cuento que me llegó la onda de que la situación de Diego Kapeky está por definirse, ya que, al parecer, tendría su carta de renuncia preparada para entregarla a la gerencia de CANAL i… y hasta se están batiendo dos hombres de sus probables sustitutas; ellas son ROSANGELICA MONASTERIOS (que volvería a dicha plata, después que salió del bodrio “Mujerones”) y una tal Úrsula Kabbara, a quien conocerán en su casa… Lo extraño de todo es que ni la planta televisora, ni el mismo columnista han dicho ¡ni pío! Atizando la candela de los “rum-runes” que se han desperdigado por las redes sociales… Es más, me contaron que el Diego Kapeky fue convocado a una reunión de gerencia a la que también asistiría la otra manzana de la discordia, que no es otro que el Ronald Sanoja…y se negó a ir, dando por sentado que no fumará la pipa de la paz con su excompañero de Zona I… ¡No se pierden el próximo capítulo de esta tramoya!.

