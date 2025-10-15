El movimiento de Nariman Battikha que enamora a Tailandia: la venezolana entre las favoritas del Miss Grand 2025

Suscríbete a nuestros canales

El ambiente de competencia se calienta en la antesala del Miss Grand International 2025, y la representante venezolana Nariman Battikha, ha destacado con su potente historial y su desempeño en las actividades preliminares que la posicionan como una de las grandes favoritas para llevarse la corona en la noche final del 18 de octubre que se llevará a cabo en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia.

Cabe destacar, que la victoria de Battikha en el Miss Grand Venezuela 2025, el pasado 30 de agosto, no fue una sorpresa. La monaguense, que posee un título en Economía Empresarial y mide 1.80 metros, ya era considerada la favorita en su país por una razón clave: la experiencia comprobada en certámenes de belleza internacionales.

Desde su llegada a Bangkok, la criolla ha capturado la atención por su pulcritud y sofisticación, siendo su punto fuerte la elegancia y el garbo que proyecta en cada aparición. Uno de los momentos más destacados fue su desfile en traje típico, elogiado como un "homenaje a las reinas venezolanas". Los expertos de la belleza han señalado que su vestuario y presentación se han caracterizado por la distinción, logrando brillar sin recurrir a la teatralidad excesiva.

Favoritas a la corona del Miss Grand Internacional 2025

Venezuela / Nariman Battikha: Gran favorita gracias a su vasta experiencia internacional (ganadora de Reina Hispanoamericana y Top 10 en Miss Supranational). Destaca por su elegancia, madurez y presencia imponente.

Filipinas / Emma Tiglao: Una candidata muy fuerte de Asia, siempre mencionada por su belleza y gran preparación. Filipinas siempre es un país a vencer en este certamen.

Guatemala / Ana Sofía Lendl: Una de las sorpresas latinas más fuertes. Destaca por su belleza "clasuda", su oratoria, y su elegancia. Ha sido considerada una candidata muy completa que encaja en el perfil MGI.

Tailandia / (Anfitriona): La candidata local siempre es un factor poderoso. Los expertos señalan que este año la representante es particularmente fuerte y podría ser coronada en casa por primera vez.

Indonesia / Vina Sitorus: Es otra de las asiáticas más fuertes. Indonesia ha tenido un buen desempeño en años recientes y su candidata actual es vista como una competidora muy preparada, especialmente para el Top 5.

Ecuador/ Samantha Quenedit: Considerada una candidata muy completa, con excelente pasarela y actitud. Ecuador estuvo a punto de ganar con Andrea Aguilera en el pasado, lo que impulsa el favoritismo de Samantha.

Brasil / Kaliana Diniz: Una modelo internacional con gran experiencia. Brasil es un país que consistentemente clasifica en el Top de Miss Grand.

México / Montserrat Villalva: Goza de mucha energía y seguridad, y es vista como una candidata con el "chip Grand" necesario para resaltar.

Es importante mencionar, que el Miss Grand International es muy dinámico y valora el desempeño de las candidatas durante la concentración. Los resultados de las actividades preliminares (traje de baño, traje típico y entrevistas) son cruciales para definir el Top 5 final.

