Un negocio fraudulento: Oscarcito denuncia haber sido estafado por dos reconocidas celebridades

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un proyecto prometedor terminó envuelto en polémica y controversia. Oscarcito, el cantante venezolano, ha dado señales de que su colaboración con Natasha Araos, conocida como Tashie, y José Briceño estuvo marcada por presuntas irregularidades financieras. La fragancia masculina EXVIN para la zona íntima, nunca llegó a lanzarse al mercado, a pesar de que se realizaron algunas acciones publicitarias.

Un romance que terminó con acusaciones

Después de que Natasha Araos de separara de Chyno Miranda, la influencer también conocida como Tashie tuvo un breve romance con Oscarcito que se prolongó hasta el 17 de mayo de este año según reveló Oswaldo Villalobos, quien aseguró que le informaron que la relación terminó debido a un conflicto relacionado con un dinero que Oscarcito le había entregado a su entonces novia Tashie para producir el perfume EXVIN y aunque la campaña publicitaria se llevó a cabo, el producto nunca se concretó ni llegó a las manos de los consumidores, dejando dudas sobre el manejo de los recursos invertidos.

Indirectas y advertencias en redes

La tarde del martes 14 de octubre, Oscarcito compartió en sus historias de Instagram varias indirectas que, según analistas de farándula como Oswaldo Villalobos, estaban dirigidas a Tashie y a su actual pareja, José Briceño, quien era el encargado de producir la fragancia.

El cantante dejó entrever que posee pruebas de que los fondos destinados a la creación y promoción de EXVIN fueron utilizados para otros fines y advirtió que podría revelar toda la información en cualquier momento, aumentando la tensión en redes y generando especulación entre sus seguidores.

Nuevos giros: relaciones y consecuencias legales

Al parecer, Natasha Araos y José Briceño ya no se siguen en redes sociales, un indicio de que la polémica también ha afectado su relación profesional y personal. Oscarcito sostiene que las pruebas de la supuesta estafa existen y que, además, José Briceño podría enfrentarse incluso a problemas legales que incluyen su posible deportación.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube