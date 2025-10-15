Valeria Valle opina sobre caso de Karlis Romero y así le responde la actriz

Suscríbete a nuestros canales

A través de un reel de Instagram, Valeria Valle inició la conversación sobre el caso de Karlis Romero que generó polémica en redes: "Yo quería dar mi opinión acerca de este tema. Opinión que por cierto nadie me ha pedido, pero que igual se las voy a dar".

Valle estableció su posición sobre un principio fundamental: "Es verdad y es completamente cierto que ningún extraño debe llevar a nuestros hijos al baño". Sin embargo, rápidamente llevó la discusión más allá de la simple prohibición, hacia el terreno de la educación y comunicación proactiva con los niños.

La creadora de contenido explicó que desde que sus hijos nacieron, se ha "encargado y he trabajado arduamente para poder crear canales de comunicación con ellos". Como resultado de este trabajo, afirma que "mis hijos saben perfectamente que no van a lugares cerrados con absolutamente nadie, sea conocido o no, que nadie puede ver sus partes".

Herramientas prácticas para padres

Valeria Valle no se limitó a señalar el problema, sino que ofreció recursos concretos a otros padres. Recomendó específicamente el libro "Tu cuerpo es tuyo", que "explica perfectamente que nadie debe tocarlos, llevarlos a lugares cerrados, que pueden gritar en caso de que alguien se los quiera llevar a algún lado donde mamá y papá no saben que van a estar".

Su enfoque se centró en la prevención a través del empoderamiento de los niños y la construcción de confianza con los padres: "abramos canales de comunicación, canales de aprendizaje, para que nosotros como padres seamos la primera opción cuando ellos vayan a aprender acerca de un tema, la primera opción al momento de tomar una decisión".

La respuesta agradecida de Karlis Romero

Karlis Romero respondió con agradecimiento al comentario de Valle. Su respuesta destacaba el tono constructivo del mensaje original.

"Gracias porque eres de las pocas personas que opina y no juzga, que entiende, que nos da a las madres un mensaje positivo y herramientas que nos sirve a todas las que vamos creciendo junto a ellos en este camino que no es nada fácil ni perfecto", escribió Romero.

La actriz, que es madre de dos niñas -Ciela Elis y su hermana mayor- también aclaró su propia posición en la polémica original: "Yo obtuvo un aprendizaje de todo esto y quise decir que los niños ajenos no se llevan a los baños sin autorización de los papás pero muchas lo sacaron de contexto!".

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube