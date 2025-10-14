"Una abuela loca, loca, loca...": Catherine Fulop comparte como se prepara para recibir a su nieta

Suscríbete a nuestros canales

Catherine Fulop atraviesa un momento de gran alegría con la espera de su primera nieta. Su hija Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala se preparan para recibir a la bebé, mientras Catherine comparte con entusiasmo cada paso de este nuevo capítulo familiar. La actriz ha comentado públicamente cómo se involucra en los preparativos del nacimiento de su hija.

En declaraciones recientes para el programa argentino LAM, Catherine destacó la importancia de acompañar y apoyar a Oriana en esta etapa, habló sobre lo difícil que es la vida de esposa para la pareja de un futbolista como es el caso de su hija y más ahora que esperan un bebé, resaltando los cambios que ese nacimiento trae consigo.

Preparativos para la llegada de la bebé

Lejos de verlo como una carga, la presentadora argentina se siente muy emocionada y contenta en la víspera de su nieta, Catherine compartió con humor y entusiasmo sus primeras compras para la bebé:

“¡Loca, loca, loca! Ya estoy comprando de todo. Mi nieta tiene más cosas que cualquiera. Estoy chocha”, comentó entre risas.

Además de las compras, Fulop ha coordinado su agenda para acompañar a Oriana y a Paulo durante los meses finales del embarazo, incluyendo viajes a Estados Unidos para estar presente en los momentos clave. La actriz asegura que su participación no se limita a la preparación logística, sino que también implica apoyo emocional constante para ambos padres.

Reflexiones sobre la maternidad y responsabilidad

Catherine también se refirió al compromiso de Oriana al asumir la maternidad: “Ella me decía: ‘Mamá, hasta que no sienta que puedo asumir esta responsabilidad, no lo voy a hacer’. Me parece perfecto, porque piensa las cosas y lo desea con conciencia”.

Asimismo, Catherine valoró la actitud de Paulo Dybala frente a su rol de padre:

“Le mandé un mensaje sobre el rol del padre y me respondió: ‘Voy a dar lo mejor de mí. Vamos a poder’. Me emocionó, se nota que lo siente de verdad”.

La emoción de convertirse en abuela

La espera de la nieta ha generado un entusiasmo evidente en Catherine, quien declaró que la llegada del bebé representa un nuevo comienzo y un momento de felicidad personal:

“Este bebé viene a traer luz. Estoy acá para acompañarla, pero también para disfrutar. Ya soy una abuela feliz, y eso no me lo quita nadie”.

Catherine también compartió que su esposo está igual de emocionado y contento con la llegada del bebé se perfila como un momento de unión familiar, emoción y celebración que la actriz vive plenamente y comparte con sus seguidores.

