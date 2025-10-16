¡De los tribunales a la tarima! Daddy Yankee regresa a los escenarios: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Premios Billboard de la Música Latina y Telemundo confirmaron que Daddy Yankee, ahora bajo el nombre DY, se presentará en la ceremonia del 23 de octubre de 2025 en el James L. Knight Center de Miami.

Esta presentación marcará su regreso a los escenarios tras casi dos años de ausencia, luego de que concluyera su gira de despedida "La Última Vuelta" en diciembre de 2023. Los organizadores prometieron que el cantante "ahora regresa para inspirar y emocionar al público con una actuación inolvidable", reconociéndolo como "el artista que llevó el reguetón a la escena global".

Nuevas alianzas estratégicas

El regreso musical de DY cuenta con el respaldo de HYBE Latinoamérica, la filial regional de la poderosa empresa de entretenimiento surcoreana. El anuncio de esta colaboración se produjo en julio de 2025, coincidiendo con el lanzamiento de "Sonríele".

Juan Sebastián Arenas, director de operaciones de HYBE Latin America, destacó la importancia de esta alianza: "Nos estamos asociando con un icono de la música, apoyando un proyecto nuevo. Y el objetivo es decirle a la industria que estamos aquí para hacer algo nuevo. No hay nadie mejor que DY en eso".

Por su parte, DY valora en HYBE su "mentalidad progresista de todo el tiempo reinventarse y hacer cosas nuevas", lo que se alinea con su nueva visión artística.

Expectativas para la presentación

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre su actuación en los Premios Billboard, se anticipa que DY presentará su nuevo material musical, probablemente incluyendo "Sonríele" y posiblemente otros temas de su próximo álbum.

Esta presentación será su primera actuación televisada en tres años y servirá como el escenario perfecto para reintroducir su nueva identidad artística ante el público masivo. El evento ocurre en el marco de la Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria musical en español.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube