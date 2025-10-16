John Travolta conmueve al rendir homenaje a su esposa Kelly Preston: así fue el tributo

Suscríbete a nuestros canales

El actor John Travolta compartió un reel en su cuenta de Instagram con una fotografía de Kelly Preston y una balada que grabó especialmente para ella: "Come Rain or Come Shine".

En la descripción, Travolta escribió: "Grabé esta canción para Kelly y quiero compartirla con todos ustedes en su cumpleaños. Feliz cumpleaños Kelly, te amamos". El mensaje estuvo firmado por él y sus dos hijos menores, Ella, de 25 años, y Ben, de 14. La publicación incluyó una fotografía de Preston sonriente, al aire libre, vestida con ropa clara y con un ramo de flores en las manos.

Una pérdida familiar y un amor perdurable

Kelly Preston falleció el 12 de julio de 2020 a los 57 años, tras una batalla de dos años contra el cáncer de mama. Travolta confirmó la noticia en su momento con un mensaje en Instagram: "Es con un corazón muy pesado que informo que mi hermosa esposa Kelly perdió su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella luchó con valentía, con el amor y apoyo de muchos".

La trayectoria de la pareja en Hollywood fue significativa. Se conocieron en 1987 mientras filmaban la película "The Experts". Contrajeron matrimonio en 1991 y estuvieron casados por casi 30 años, formando una de las parejas más estables y reconocidas del cine. Juntos tuvieron tres hijos: Jett, Ella Bleu y Benjamin.

La familia ya había enfrentado una tragedia previa con la pérdida de su hijo mayor, Jett Travolta, quien falleció en 2009 a los 16 años tras sufrir una convulsión durante unas vacaciones familiares en Bahamas.

El legado de Kelly Preston

Kelly Preston, cuyo nombre real era Kelly Kamalelehua Smith, fue una actriz con una carrera que abarcó más de cuatro décadas y más de 60 producciones entre cine y televisión. Entre sus películas más destacadas se encuentran "Twins" (1988), "Jerry Maguire" (1996) y "For Love of the Game" (1999). También colaboró en varias películas con su esposo, como "Gotti" (2018) y "The Experts" (1989).

Una familia unida en el recuerdo

Este no es el primer homenaje público que Travolta y sus hijos dedican a Preston. En ocasiones anteriores, tanto el actor como su hija Ella han utilizado las redes sociales para recordarla.

En el Día de la Madre de 2024, Ella publicó una fotografía junto a su madre y escribió: "Feliz Día de la Madre a la mujer más fuerte, hermosa, amorosa, divertida e inteligente que conozco. Te amo". La joven también rindió homenaje a su madre a través de la música. Su sencillo "Little Bird", incluido en su EP de 2024, contiene imágenes familiares y fue concebido como un tributo personal.

