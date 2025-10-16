Britney Spears se enfrenta a Kevin Federline: el cruce de acusaciones que expone la verdad familiar

Suscríbete a nuestros canales

La cantante estadounidense Britney Spears, alzó la voz contra las explosivas acusaciones de su exesposo y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, a través de un extenso mensaje en Instagram. La cantante subraya que la constante "manipulación psicológica" a la que la somete su ex es agotadora, y que sencillamente ya se cansó.

La autora de '... Baby One More Time' o de 'Oops! I Did It Again' responde así a los primeros extractos que se han adelantado sobre el libro de memorias de Federline, ' You Thought You Knew', previsto para el 21 de octubre y en el que el DJ y bailarín dice estar preocupado por ella y asegura que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".



"La verdad es que parece que esta situación con Britney se precipita hacia algo irreversible. (...) Desde mi perspectiva, el tiempo corre y nos acercamos a un punto sin retorno. Algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden sosteniendo los pedazos", señala él en su libro.

El exesposo también rememora el período en que sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes ahora tienen 20 y 19 años, supuestamente rehusaban ir a la casa de su madre tras la separación. Incluso, relata una escena inquietante: "A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir —‘Oh, ¿estás despierto?’— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones", apunta el exbailarín.

Spears, cuyo matrimonio duró de 2004 a 2007, refuta categóricamente la imagen de madre que se intenta proyectar de ella.

"La constante manipulación psicológica (gaslighting) por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he implorado y clamado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he rogado, casi suplicado, que formen parte de mi vida", escribió en Instagram, donde cuenta con 41.9 millones de seguidores.

El tema más sensible del enfrentamiento es la tensa relación con sus hijos, hoy adolescentes. Britney Spears no dudó en exponer la realidad de su contacto, utilizando sus propias palabras para poner un límite:

"Siempre he rogado y suplicado por tener una vida con mis hijos. Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo en cuatro ocasiones en ese mismo período. Yo también tengo orgullo. A partir de ahora, les diré cuándo estoy disponible".

La artista enfatizó que ha rogado para que sus hijos formen parte de su vida y que la situación la ha dejado "desmoralizada".

La cantante afirmó ser "una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida reservada y privada" durante el último lustro: "Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo".

En 2021, Britney Spears puso fin a la estricta tutela legal que su padre ejerció sobre sus finanzas y vida personal por casi 14 años. Libre de ese control, la vocalista de ‘Toxic’ ha estado en el ojo del huracán y ha sido objeto de críticas por algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde a menudo comparte videos bailando y posando con libertad.

