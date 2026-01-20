Green Day llega al Super Bowl 2026: conoce a la banda, su música y sus himnos más famosos

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl 2026 se prepara para ser una edición histórica no solo por el enfrentamiento deportivo, sino también por la música que lo rodea. La legendaria banda Green Day ha sido confirmada como la encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl LX el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Con décadas de trayectoria, éxitos indiscutibles y una influencia que trasciende generaciones, Green Day promete elevar la energía antes del partido con un repertorio de canciones que han definido el punk rock moderno.

Además del espectáculo de Green Day, el evento contará con un acto musical de primer nivel durante el descanso del partido, con el esperado show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, que podrá disfrutarse en vivo a través de Meridiano TV.

Quiénes son Green Day: pioneros del punk rock que cruzaron fronteras

Originarios del Área de la Bahía de San Francisco, Green Day se formó en 1987 y está compuesta por Billie Joe Armstrong (voz y guitarra), Mike Dirnt (bajo y coros) y Tré Cool (batería). Desde sus inicios, el trío se hizo un nombre combinando la actitud rebelde del punk con melodías pegajosas, lo que rápidamente los convirtió en referentes del rock alternativo mundial.

Con más de tres décadas de carrera, la banda ha recibido múltiples premios y reconocimientos, incluida la inducción al Rock and Roll Hall of Fame y varios Grammy, consolidando su lugar como uno de los actos más influyentes en la historia del rock moderno.

Sus himnos más famosos: clásicos que hicieron historia

Green Day ha creado una serie de canciones que no solo sonaron en radios, sino que se convirtieron en himnos culturales. “American Idiot” es una de sus piezas más emblemáticas: un grito punk contra la manipulación de los medios y la política, que ayudó a redefinir el sonido del rock en los años 2000.

Otros éxitos como “Basket Case”, que capturó la onda punk de los años 90, y “Boulevard of Broken Dreams”, que combina melancolía con guitarras intensas, han trascendido generaciones y han sido esenciales en cada concierto del grupo. También están clásicos como “Good Riddance (Time of Your Life)”, una balada que ha sido banda sonora de despedidas y celebraciones, y “When I Come Around”, un reflejo pop‑punk de amor y desconfianza.

Green Day en el Super Bowl: un espectáculo con historia y corazón punk

La actuación de Green Day en el Super Bowl LX no será un simple preámbulo, sino una verdadera celebración de la música y la historia del evento deportivo más visto del mundo. La banda abrirá la ceremonia interpretando una mezcla de sus canciones más icónicas mientras se rinde homenaje a generaciones de jugadores MVP que han dejado una huella imborrable en la NFL.

El hecho de que el trío, oriundo de la misma región donde se realizará el evento, encabece este espectáculo añade un toque emocional especial para los fanáticos locales y globales. La presentación promete ser un puente entre la energía punk de sus inicios y la celebración cultural del Super Bowl, uniendo a fanáticos del rock con seguidores del deporte en un solo momento épico.

Expectativas globales y la antesala del show de medio tiempo

Más allá de la ceremonia de apertura, el Super Bowl 2026 reunirá a talentos de distintos géneros musicales, creando una experiencia visual y sonora sin precedentes. Tras el set de Green Day, el gran evento musical de la noche será el show de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, consolidando uno de los momentos musicales más esperados del año.

Los espectadores podrán disfrutar de este esperado espectáculo a través de Meridiano TV, donde se transmitirá en vivo, combinando lo mejor del deporte y la música en una noche inolvidable.

