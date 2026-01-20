El escándalo crece: Julio Iglesias pide archivar su investigación

Suscríbete a nuestros canales

La defensa de Julio Iglesias ha pasado a la ofensiva. Tras días de silencio y una primera negativa rotunda, el equipo legal del artista ha presentado un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando el archivo de la investigación por agresión sexual y trata de personas. Su argumento central: los tribunales españoles carecen de jurisdicción para investigar presuntos delitos cometidos en 2021 en República Dominicana y Bahamas.

Una batalla legal por la jurisdicción

José Antonio Choclán, penalista que defiende a Iglesias —y que ha representado a figuras como Cristiano Ronaldo—, presentó el escrito alegando que la ley española solo puede actuar extraterritorialmente si el Estado donde ocurrieron los hechos no puede investigar, algo que, según él, no sucede en este caso. "No cabe que a la Fiscalía española se le atribuya un poder unilateral", argumenta el escrito, criticando que las denunciantes busquen "el fuero que le sea más conveniente".

La defensa también exige tener acceso completo a las diligencias y presencia en la declaración de las presuntas víctimas, a las que la organización Women's Link Worldwide acompaña y que declararán como testigos protegidas. Choclán critica esta protección, alegando que al haber concedido entrevistas a medios, "cualquier pretensión de protección frente al investigado debe decaer".

La cronología del escándalo

El caso estalló públicamente el 13 de enero de 2026, cuando elDiario.es y Univisión Noticias publicaron una investigación de tres años con los testimonios de dos mujeres: "Rebeca", una empleada doméstica dominicana, y "Laura", una fisioterapeuta venezolana. Ambas describieron un ambiente de "abuso normalizado", con relatos de tocamientos, besos forzados, humillaciones y, en el caso de Rebeca, abuso sexual y presión para participar en tríos. "Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava", declaró Rebeca.

La denuncia formal se había presentado días antes, el 5 de enero, ante la Audiencia Nacional por delitos que incluyen agresión sexual y trata con fines de servidumbre. El 16 de enero, Iglesias rompió su silencio en Instagram: "Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas". Finalmente, este 19 de enero, su defensa lanzó el recurso de archivo, que la Fiscalía ya ha rechazado en una primera instancia al denegar la personación del cantante en esta fase.

Las consecuencias

Más allá del caso judicial, las acusaciones han provocado un terremoto cultural. La editorial Libros del Asteroide anunció que actualizará la reciente biografía de Iglesias, "El español que enamoró al mundo", para incluir estos hechos. En redes sociales han resurgido videos antiguos donde se ve al cantante con conductas invasivas hacia famosas como Thalía o Verónica Castro, revisándose bajo una nueva mirada comportamientos que antes se pasaban por alto.

