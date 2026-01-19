¡Sin filtros! La dura crítica de Matt Damon sobre el impacto de Netflix en el cine

Suscríbete a nuestros canales

En lo que debía ser una gira promocional más para su exitosa película El botín, Matt Damon y Ben Affleck abrieron un debate sobre la industria del streaming. Durante una extensa charla en The Joe Rogan Experience, el dúo hollywoodense detalló las mecánicas que Netflix impone a los cineastas: desde acción en los primeros cinco minutos hasta guiones que repiten la trama para un público distraído con el celular. Sus declaraciones, que han resonado como un campanazo en Hollywood, llegaron en el peor momento para la plataforma, que negocia la multimillonaria adquisición de los estudios Warner.

La chispa en el podcast de Rogan

La polémica estalló fuera de los guiones preparados. Mientras promocionaban El botín –que en días se convirtió en la película más vista del mundo en Netflix–, la conversación derivó hacia los cambios radicales en la forma de hacer cine.

“El modo estándar para hacer una película de acción que nosotros aprendimos suponía tres secuencias de gran despliegue distribuidas a lo largo del film”, explicó el actor Damon. “Ahora nos plantean cosas como: ‘¿podemos tener una secuencia de acción en los primeros cinco minutos? Queremos que los espectadores se queden’”.

Guiones para la era del “multitasking”

Pero el punto que más ha generado debate fue la revelación de Damon sobre la escritura de diálogos adaptada a los hábitos de consumo actuales. El actor afirmó que ahora se sugiere reiterar información clave de manera explícita, asumiendo que la atención del espectador está dividida.

“No estaría mal si repitieran la trama de la película tres o cuatro veces en los diálogos, porque la gente está usando el teléfono al mismo tiempo que la está viendo”, detalló Damon.

Affleck matiza: “No todo es fórmula”

Ante la crudeza de las revelaciones de su socio, Ben Affleck intervino para suavizar el tono y señalar que no todos los proyectos en streaming se rigen por esa fórmula. Citó como ejemplo la serie Adolescencia, que describió como “fantástica, oscura, trágica e intensa”, con tomas largas y silencios significativos.

“Con Adolescencia no aplicaron ninguna de esas mierdas y es fantástica”, argumentó Affleck, tratando de mostrar que aún hay espacio para la creatividad. No obstante, Damon recordó que ese caso es la excepción y no la regla, ya que se trató de una producción independiente luego adquirida por la plataforma.

Un debate con miles de millones en juego

Estas declaraciones aparecen en tiempos delicados para Netflix. La plataforma se encuentra en plenas negociaciones para adquirir los estudios Warner Discovery, una operación valorada en más de 82.700 millones de dólares que definiría el futuro del entretenimiento. Las críticas de dos figuras tan respetadas y cercanas al proyecto –son protagonistas y productores de uno de sus mayores éxitos recientes– debilitan la imagen de Netflix justo cuando necesita proyectar confianza creativa.

