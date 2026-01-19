En video: Yailin la Más Viral comparte la travesura más reciente de su hija Cattleya con las tijeras

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Yailin la Más Viral compartió en redes un divertido y tierno momento con su hija Cattleya, quien protagonizó su última travesura cortándose un mechón de cabello con tijeras. En el video se observa cómo Yailin le pregunta a la niña qué se hizo en la cabeza, mientras Cattleya señala la parte superior de la frente y responde inocentemente: “aquí”.

La artista, tratando de contener su molestia con humor, le quita las tijeras y le explica: “mírame, mamá está muy molesta contigo, no se te puede hacer ni un moño”. La situación se convirtió rápidamente en un contenido viral, mostrando un lado más cercano y familiar de la cantante.

Peinados ingeniosos para disimular la travesura

A pesar del incidente, Yailin encontró la manera de manejar la situación con creatividad. En otro video, Cattleya aparece peinada con dos colitas en la parte de atrás y una cinta que disimula el corte, demostrando que incluso los pequeños accidentes se pueden convertir en momentos divertidos y entrañables.

Los seguidores de la cantante reaccionaron con cariño y risas ante la travesura, destacando la paciencia de Yailin y la inocencia de Cattleya. La publicación recibió comentarios de usuarios que se sintieron identificados con la situación y compartieron experiencias similares con sus hijos.

La cantante logró transformar un accidente doméstico en un contenido cercano que muestra su vida como madre..

