¿Polémica en la dinastía Fernández? ausencias en el baby shower de Isabella encendieron las redes

Suscríbete a nuestros canales

La celebración por la llegada de Isabella, la primera hija en común de Vicente Fernández Jr. y Mariana González, se vivió con lujo y emoción en el rancho familiar, pero también con notorios silencios que no pasaron desapercibidos en redes sociales. El baby shower fue uno de los eventos más comentados del fin de semana, tanto por los detalles de la fiesta como por quienes no asistieron.

Se dio a conocer que solo Doña Cuquita, madre de Vicente Fernández Jr., estuvo presente entre los miembros de la dinastía Fernández, mientras que otros rostros familiares, incluidos Alejandro Fernández, no asistieron, lo que generó especulaciones y comentarios sobre la dinámica familiar dentro de uno de los clanes más famosos de la música regional mexicana.

Celebración íntima y llena de detalles

El evento se destacó por su decoración con tonos pastel y una temática diseñada para celebrar la llegada de Isabella, prevista para febrero de este año 2026. Amigos cercanos y figuras del círculo social de la pareja compartieron momentos de alegría y capturaron imágenes del pastel, la música en vivo y la compañía de quienes sí asistieron a la fiesta.

Entre los invitados se encontraban allegados de la familia Fernández y del entorno de Mariana González, así como otros conocidos del medio artístico. La presencia de Doña Cuquita fue uno de los momentos más señalados, marcando la celebración con una dosis de emotividad y cercanía familiar.

Ausencias que prendieron las alarmas en redes

Las ausencias de varios integrantes de la familia Fernández, incluidos algunos hijos de Vicente Jr. y su hermano Alejandro, captaron la atención de los usuarios en redes sociales. Esto provocó preguntas y especulaciones sobre posibles distanciamientos o tensiones familiares.

En el caso de Alejandro Fernández, su falta de asistencia se matizó por su reciente operación de emergencia por apendicitis, lo que podría explicar su ausencia. Sin embargo, el hecho de que el resto del núcleo familiar asistiera reforzó los comentarios sobre las complejas dinámicas dentro de la dinastía Fernández.

Isabella, el centro de la celebración familiar

A pesar de la atención mediática sobre las ausencias, la celebración se centró en la llegada de Isabella, la bebé que Vicente Fernández Jr. y Mariana González esperan con ilusión. La pareja ha compartido su felicidad y agradecimiento por el cariño recibido, mientras navega la constante atención de la prensa y de las redes sociales.

El baby shower quedó registrado como un evento íntimo, lleno de detalles y momentos especiales, que también refleja la realidad de las complejas relaciones familiares dentro de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube